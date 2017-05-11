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11 мая 2017
Главные новости 
16:02  11 мая 2017 2

«Он станет важным символом сопротивления». Муж Pussy Riot прокомментировал приговор Соколовскому

Алексей Навальный на митинге. Москва. Сентябрь 2013, верзилов петр
Петр Верзилов уверен, что Соколовского ждет большое будущееФото: Илья Московец © URA.RU
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Гражданский активист, супруг Надежды Толоконниковой из Pussy Riot Петр Верзилов уверен, что получивший условный срок за экстремизм Руслан Соколовский станет для молодежи символом сопротивления.

«Он — популярный блогер, кумир молодежи. Он вполне может стать неким символом сопротивления в глазах молодежи. С девушками из группы Pussy Riot его роднят внешние черты, такие как резонансность и храбрость. Соколовский — смелый человек, не изменивший своим взглядом даже на суде. Плохо, только что условный срок в глазах общества воспринимается как оправдание. Это, ровно как и то, что человека судили во многом за атеизм — позор для всей нашей судебной и правоохранительной системы», — рассказал корреспонденту «URA.RU» Верзилов.

Руслан Соколовский был приговорен к 3,5 годам условно за экстремизм и оскорбление чувств верующих.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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