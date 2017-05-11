16:02 11 мая 2017 2

Петр Верзилов уверен, что Соколовского ждет большое будущее Фото: Илья Московец © URA.RU

Гражданский активист, супруг Надежды Толоконниковой из Pussy Riot Петр Верзилов уверен, что получивший условный срок за экстремизм Руслан Соколовский станет для молодежи символом сопротивления.

«Он — популярный блогер, кумир молодежи. Он вполне может стать неким символом сопротивления в глазах молодежи. С девушками из группы Pussy Riot его роднят внешние черты, такие как резонансность и храбрость. Соколовский — смелый человек, не изменивший своим взглядом даже на суде. Плохо, только что условный срок в глазах общества воспринимается как оправдание. Это, ровно как и то, что человека судили во многом за атеизм — позор для всей нашей судебной и правоохранительной системы», — рассказал корреспонденту «URA.RU» Верзилов.

Руслан Соколовский был приговорен к 3,5 годам условно за экстремизм и оскорбление чувств верующих.