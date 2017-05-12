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12 мая 2017
Главные новости 
13:26  12 мая 2017 0

«Не пытайтесь ловить покемонов в российских храмах!» Западные СМИ отреагировали на приговор Соколовскому

Приговор по делу Соколовского. Екатеринбург, соколовский руслан
О деле Соколовского узнал весь мирФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Дело блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови
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Крупные западные СМИ отреагировали на условный срок для уральского блогера Руслана Соколовского. О ловце покемонов написали ведущие англоязычные новостные ресурсы.

«В России к религии относятся очень серьезно. Популярный блогер Руслан Соколовский узнал это на собственной шкуре, когда местные власти задержали его за видео, где он ловит покемонов в церкви», — иронизирует один из крупнейших в мире порталов об интернет технологиях Thenextweb в материале под заголовком «Звезду YouTube осудили за охоту на покемонов в церкви».

«Если вы когда-нибудь будете в России, не пытайтесь ловить покемонов в церкви. Даже если в храме скрывается кровавый Мьюту (очень редкий покемон — прим.ред). Вы можете сесть в тюрьму», — поддерживает коллег развлекательный портал Mashable.

Одно из самых авторитетных британских СМИ The Guardian отмечает успехи российских журналистов в спасении блогера от тюрьмы. «Как заявил сам Соколовский: „без поддержки журналистов я бы получил реальный срок“», — приводит британская пресса слова Руслана после выхода из зала суда.

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Американская газета The New York Times в обзорном материале о деле Соколовского также вспомнила другие околорелигиозные конфликты в современной России.

«Хотя большинство россиян не придерживаются религиозных взглядов, Кремль стремится использовать веру для продвижения своей ежедневной повестки. В прошлом месяце Верховный суд запретил Свидетелей Иеговы, назвав их экстремистской организацией. Арест членов группы „Pussy Riot“ спровоцировал религиозных активистов, которые саботируют выставки и театральные постановки. А в прошлом году активисты начали сбор подписей для прекращения государственного финансирования абортов. После распада Советского союза когда-то атеистическая Россия серьезная изменилась», — резюмирует издание.

Блогер Руслан Соколовский был осужден на 3,5 года условно за оскорбление чувств верующих и экстремизм.

Данил Бардин
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