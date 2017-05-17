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Главные новости Курганской области
10:59  17 мая 2017 1

В Кургане продают помещения главпочтамта. Цена доступная. ФОТО

Курганский почтамт, ростелеком, почтамт курган
Продать хотят помещения на ВолодарскогоФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане на продажу выставлены помещения в здании главпочтамта, который находится в самом центре города. Информирующий об этом баннер размещен на фасаде здания и на рекламной конструкции рядом.

Как пояснили корреспонденту «URA.RU» по телефону, указанному в объявлении, выставленные на продажу помещения общей площадью четыре тысячи квадратных метров расположены в той части здания, которая находится на улице Володарского.

Курганский почтамт, продажа почтамта
Информирующий о продаже баннер размещен рядом со зданием
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Эти помещения собственники оценили в 18 млн рублей.

Кроме отделения «Почты России» в здании почтамта сейчас располагается офис «Ростелекома», а также магазин кондитерских изделий и кафе.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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