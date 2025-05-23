Под Курганом на четыре дня закроют железнодорожный переезд

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В рабочем поселке Варгаги временнно перекроют один из Жжелезнодорожных переездов
В рабочем поселке Варгаги временнно перекроют один из Жжелезнодорожных переездов Фото:

В Курганской области на четыре дня закроют движение через западный железнодорожный переезд на станции Варгаши. Ограничение введут с 26 маяОб этом сообщает администрация Варгашинского округа. 

«Администрация ПЧ-10 станции Варгаши информирует: в связи с проведением ремонтных работ будет закрыт железнодорожный переезд 2397 км (западный). Ограничение будет действовать с 09:00 26 мая до 09:00 30 мая (время местное)», — сообщает пресс-служба администрации округа.

Движение будет возможно через восточный переезд 2399 км. В мэрии округа приносят извинения за доставленные неудобства.

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В Курганской области на четыре дня закроют движение через западный железнодорожный переезд на станции Варгаши. Ограничение введут с 26 маяОб этом сообщает администрация Варгашинского округа.  «Администрация ПЧ-10 станции Варгаши информирует: в связи с проведением ремонтных работ будет закрыт железнодорожный переезд 2397 км (западный). Ограничение будет действовать с 09:00 26 мая до 09:00 30 мая (время местное)», — сообщает пресс-служба администрации округа. Движение будет возможно через восточный переезд 2399 км. В мэрии округа приносят извинения за доставленные неудобства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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