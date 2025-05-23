В Кургане 1 июня, в Международный день защиты детей, пройдут десятки праздничных и образовательных мероприятий для юных жителей города. Большинство из их пройдет в парках и скверах. Юных курганцев ожидают игры, танцы, концерты и даже встречи с детскими писателями. Об этом написано в афише на сайте администрации города Кургана.
Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО)
- 10:00 – Старт спортивного и социально-экологического проекта «Зеленый Марафон»
- 11:00 – Городской праздник «Звонкое лето!» с выставками, мастер-классами, концертной программой, розыгрышами призов и интерактивными площадками
- 13:00 – «Читающий поезд» – открытие летней программы чтения и досуга
- 14:00 – Акция дарения книжек-малышек поэта-сказочника Леонида Куликова «Расти с книгой» (также в Детском парке)
- 17:00-18:00 – Культурно-развлекательная программа «Секреты Центрального парка» с участием УМВД, МЧС, ГИБДД
Детский парк
- 09:00 – Праздничный концерт ко Дню защиты детей
- 10:00 – 15:00 – Развлекательная программа «Мир детства – мир чудес!» с концертами, конкурсами, выставками, квестами и играми
- 11:00 – Игровая программа «Самый детский день» с викторинами, сюрпризами и мастер-классами
- 11:00 – Открытие летней программы чтения и досуга «Книжная радуга»
- 16:00 – Игротека для детей
Культурно-исторический комплекс «Парк Царево Городище» (пр. Конституции, д. 32а)
- 12:00 – Игровая программа «Цвет настроения – Лето!»
Набережная реки Тобол, бульвар Солнечный
- 12:00 – Праздник «Планета талантов»
Центр культуры и досуга «Современник» (3-й мкр., д. 25)
- 10:00 – Праздничная программа и мастер-класс по оригами «Праздник детства!»
- 13:00 – Отчетный концерт студии танца «Way On»
Центр культуры и досуга «Спутник» (ул. Карбышева, д. 12а)
- 14:00 – Конкурсно-игровая программа «Детство – это радость»
- 14:30 – Творческий мастер-класс «Здравствуй, лето!»
Культурный центр «Черемушки» (мкр. Черемухово, ул. Октябрьская, д. 1)
- 12:00 – Выставка детского рисунка «Планета детства»
- 13:00 – Концертная программа «Вместе весело»
Культурный центр «Курган» (пр. Конституции, д. 60)
- 12:00 – Развлекательная программа «Детство – это смех и радость!»
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