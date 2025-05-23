Игры, танцы, концерты и встречи с писателями: как в Кургане отметят День защиты детей. Афиша

В Кургане День защиты детей отпразднуют в парках и скверах
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Международный день защиты детей курганцы отметят 1 июня
Международный день защиты детей курганцы отметят 1 июня Фото:

В Кургане 1 июня, в Международный день защиты детей, пройдут десятки праздничных и образовательных мероприятий для юных жителей города. Большинство из их пройдет в парках и скверах. Юных курганцев ожидают игры, танцы, концерты и даже встречи с детскими писателями. Об этом написано в афише на сайте администрации города Кургана.

Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО)

  • 10:00 – Старт спортивного и социально-экологического проекта «Зеленый Марафон»
  • 11:00 – Городской праздник «Звонкое лето!» с выставками, мастер-классами, концертной программой, розыгрышами призов и интерактивными площадками
  • 13:00 – «Читающий поезд» – открытие летней программы чтения и досуга
  • 14:00 – Акция дарения книжек-малышек поэта-сказочника Леонида Куликова «Расти с книгой» (также в Детском парке)
  • 17:00-18:00 – Культурно-развлекательная программа «Секреты Центрального парка» с участием УМВД, МЧС, ГИБДД

Детский парк

  • 09:00 – Праздничный концерт ко Дню защиты детей
  • 10:00 – 15:00 – Развлекательная программа «Мир детства – мир чудес!» с концертами, конкурсами, выставками, квестами и играми
  • 11:00 – Игровая программа «Самый детский день» с викторинами, сюрпризами и мастер-классами
  • 11:00 – Открытие летней программы чтения и досуга «Книжная радуга»
  • 16:00 – Игротека для детей

Культурно-исторический комплекс «Парк Царево Городище» (пр. Конституции, д. 32а)

  • 12:00 – Игровая программа «Цвет настроения – Лето!»

Набережная реки Тобол, бульвар Солнечный

  • 12:00 – Праздник «Планета талантов»

Центр культуры и досуга «Современник» (3-й мкр., д. 25)

  • 10:00 – Праздничная программа и мастер-класс по оригами «Праздник детства!»
  • 13:00 – Отчетный концерт студии танца «Way On»

Центр культуры и досуга «Спутник» (ул. Карбышева, д. 12а)

  • 14:00 – Конкурсно-игровая программа «Детство – это радость»
  • 14:30 – Творческий мастер-класс «Здравствуй, лето!»

Культурный центр «Черемушки» (мкр. Черемухово, ул. Октябрьская, д. 1)

  • 12:00 – Выставка детского рисунка «Планета детства»
  • 13:00 – Концертная программа «Вместе весело»

Культурный центр «Курган» (пр. Конституции, д. 60)

  • 12:00 – Развлекательная программа «Детство – это смех и радость!»

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В Кургане 1 июня, в Международный день защиты детей, пройдут десятки праздничных и образовательных мероприятий для юных жителей города. Большинство из их пройдет в парках и скверах. Юных курганцев ожидают игры, танцы, концерты и даже встречи с детскими писателями. Об этом написано в афише на сайте администрации города Кургана. Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) Детский парк Культурно-исторический комплекс «Парк Царево Городище» (пр. Конституции, д. 32а) Набережная реки Тобол, бульвар Солнечный Центр культуры и досуга «Современник» (3-й мкр., д. 25) Центр культуры и досуга «Спутник» (ул. Карбышева, д. 12а) Культурный центр «Черемушки» (мкр. Черемухово, ул. Октябрьская, д. 1) Культурный центр «Курган» (пр. Конституции, д. 60)
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