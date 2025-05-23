Вернувшийся из Афганистана курганец впервые за 40 лет встретился с мамой

Уроженец Курганской области Сергей Красноперов, проведший 40 лет в Афганистане, наконец-то встретился со своей мамой в России. Их долгожданная встреча была запечатлена на видео. Об этом сообщают СМИ.
«Вернувшийся в Россию из Афганистана бывший советский военный Сергей Красноперов впервые за 40 лет встретился со своей мамой в Курганской области. Момент попал на видео», — сообщил телеканал RT.
СМИ отмечает, что Сергей Красноперов, уроженец Кургана, был призван в армию в 1983 году и служил в Афганистане. До службы он жил в Кургане, работал на заводе колесных тягачей и учился вождению КАМАЗа. Из-за конфликта с сослуживцами он самовольно покинул часть и попал в плен к душманам. В Афганистане он женился на местной девушке и остался там на 41 год, приняв имя Нурмомад. За это время пережил несколько войн, вырастил большую семью и сумел наладить жизнь. В мае 2025 года Сергей впервые за 40 лет вернулся в Курганскую область, где встретился с родными.
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