Пассажирам поезда в ХМАО пришлось ехать с трупом курганца на соседней полке

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В Сургуте пассажиры поезда ехали рядом с телом умершего пассажира
В Сургуте пассажиры поезда ехали рядом с телом умершего пассажира Фото:

В Сургуте сотрудники транспортной полиции расследуют обстоятельства смерти мужчины, обнаруженного в поезде сообщением Казань — Новый Уренгой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

«В дежурную часть поступило сообщение о смерти пассажира. На месте установлено, что погибший — неработающий житель Кургана 1988 года рождения. Предварительная причина — обширный инфаркт, криминальных признаков нет», — пояснили в ведомстве. Тело мужчины находилось на боковой полке плацкартного вагона до прибытия поезда в Сургут, ближайшую станцию, расположенную в сотнях километров от места происшествия.

Несколько часов пассажиры ехали рядом с телом, которое было накрыто простыней. Медики, прибывшие на вокзал, констатировали смерть. Следственно-оперативная группа проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU писало, что следователи выясняли обстоятельства смерти рыбака, тело которого было найдено в перевернутой лодке на протоке Бардыковка. Тогда точная причина смерти устанавливалась после экспертизы, а расследование велось для исключения криминального характера происшествия.

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В Сургуте сотрудники транспортной полиции расследуют обстоятельства смерти мужчины, обнаруженного в поезде сообщением Казань — Новый Уренгой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. «В дежурную часть поступило сообщение о смерти пассажира. На месте установлено, что погибший — неработающий житель Кургана 1988 года рождения. Предварительная причина — обширный инфаркт, криминальных признаков нет», — пояснили в ведомстве. Тело мужчины находилось на боковой полке плацкартного вагона до прибытия поезда в Сургут, ближайшую станцию, расположенную в сотнях километров от места происшествия. Несколько часов пассажиры ехали рядом с телом, которое было накрыто простыней. Медики, прибывшие на вокзал, констатировали смерть. Следственно-оперативная группа проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU писало, что следователи выясняли обстоятельства смерти рыбака, тело которого было найдено в перевернутой лодке на протоке Бардыковка. Тогда точная причина смерти устанавливалась после экспертизы, а расследование велось для исключения криминального характера происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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