{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,47
Динамика за 2 недели
Евро 64,00
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 мая 2017
17 мая 2017
16 мая 2017
15 мая 2017
16:13  18 мая 2017 0

Замглавы Нового Уренгоя анонсировал начало строительства аквапарка

Вручение антигероя URA.Ru Екатеринбург, аквапарк лимпопо
В Новом Уренгое обсуждают сообщение о начале строительства аквапарка (архивный снимок)Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Новом Уренгое обсуждают начало строительства аквапарка, появление которого анонсировал замглавы Андрей Воронов на своей странице в «Фэйсбук». Он опубликовал табличку с указанием инвестора и местом возведения объекта.

Согласно информации на табличке, стройку ведет ООО «Аквапарк». Учредителем компании является известный в городе бизнесмен Сергей Плешков, компания которого участвовала в возведении крупнейшего ТРЦ на Ямале — «Солнечный».

Такая запись якобы появилась в аккаунте заместителя главы
фото — в группе ГОРОРО | Новый Уренгой

Как пояснил «URA.RU» глава управления архитектуры и градостроительства мэрии Нового Уренгоя Евгений Ворошилов, разрешение на строительство такого объекта не выдавалось. Однако по словам Андрея Воронова, это связано с тем, что пока нет проекта. «Планы такие есть, но строительство еще не начинается», — сказал чиновник агентству.

Представители ООО «Аквапарк» рассказали «URA.RU», что участок только получен (речь идет о земле рядом с ТРЦ «Солнечный») и сейчас идет проектирование объекта.

Дело осложняется тем, что в данный момент другую компанию Сергея Плешкова (из группы компаний «Анкор») банкротит Сбербанк из-за средств, предоставленных финансово-кредитной организацией на строительство «Солнечного». До этого бизнесмен также переживал корпоративный конфликт — ему пришлось судиться с бывшим партнером, который также участвовал в возведении торгового центра — Сергеем Васеневым. Агентство подробно рассказывало суть претензий Сбербанка и суть спора между предпринимателями.

В связи с этим бывший партнер Сергея Плешкова настроен очень пессимистично и сомневается в появлении аквапарка. «Плешков и ГК „Анкор“ банкротятся „дочкой“ Сбербанка. В долг банкроту даст лишь идиот, а своих денег для инвестиций у него нет и быть не может», — заявил Сергей Васенев. Собеседник из компании эти слова опровергает: фирмы никак не связаны. «Аквапарк» и «Анкор» являются разными юридическими лицами.

Глава города Иван Костогриз осенью прошлого года анонсировал появление аквапарка. «Есть инвесторы, которые готовы построить в Новом Уренгое аквапарк. Думаю, что в ближайшее время мы приступим к этому строительству», — говорил градоначальник в сентябре 2016 года.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров