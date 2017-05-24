18:04 24 мая 2017 1

Тюменские мусульмане единогласно переизбрали муфтием ДУМ ТО Зинната Садыкова Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В Тюмени избран лидер крупнейшего религиозного объединения мусульман региона, ДУМ ТО. Им стал Зиннат Садыков, возглавлявший духовное управление предыдущие три года. Муфтий устраивает тюменские власти, хотя среди приверженцев ислама продолжается «противостояние религиозных традиций», считает бывший зампредседателя Комитета по делам национальностей Игорь Бобров.

Представители религиозных общин мусульман, входящие в Духовное управление мусульман Тюменской области (ДУМ ТО), на съезде во вторник, 23 мая, единогласно переизбрали своим муфтием Зинната Садыкова. Соперников у Садыкова не было, сообщили в пресс-службе комитета по делам национальностей. Вице-губернатор Сергей Сарычев позитивно оценил работу муфтия. В качестве примера успешного сотрудничества Сарычев назвал строительство и реконструкцию мечетей, работу фонда содействия религиозным организациям мусульман Тюменской области, реализацию проекта по повышению квалификации имамов мечетей, а также работу исламского информационно-просветительского портала «Аль-хакк».

Сам Зиннат Садыков говорил с мусульманами об «истинных исламских ценностях».

«Несмотря на то, что на базе духовного управления существует „молодежное крыло“, сегодня важно разработать план создания волонтерского движения молодых мусульман, что будет способствовать укреплению истинных исламских ценностей и противостоянию распространению идеологии экстремизма», — заявил Садыков.

Как писало «URA.RU», Зиннат Садыков при избрании в 2014 году говорил об объединении всех мусульман региона и налаживание «прозрачности» в финансах Духовного управления мусульман Тюменской области — крупнейшей по количеству общин организацией мусульман региона. Кроме ДУМ ТО в регионе представлены еще две организации мусульман — Духовное управление мусульман азиатской части России и Центральное духовное управление мусульман России. На момент избрания Садыкова его предшественник Галимзян Бикмуллин оказался замешан в скандалах с нецелевым расходованием бюджетных средств. Садыкова тогда называли «антикризисным менеджером».

По мнению бывшего заместителя председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Игоря Боброва, Зиннат Садыков «в целом справляется с возложенными не него властями обязанностями». «Он обеспечивает прозрачность расходования бюджетных средств, распространение устраивающих власти исламских концепций, чутко реагирует на пожелания органов государственной власти, — говорит Бобров о причинах переизбрания муфтия. -

Конфликта трех духовных управлений мусульман в Тюменской области не существует, они еще долго будут в регионе».

В комитете по делам национальностей Тюменской области «URA.RU» рассказали, что задача объединения трех духовных управлений мусульман в регионе не стоит. У всех трех ДУМ есть «общие точки в работе», например, курсы повышения квалификации для имамов. На съезде ДУМ ТО присутствовали лидеры духовных управлений мусульман азиатской части России и центрального ДУМ РФ Ибрагим-хазрат Сухов и Ильдар-хазрат Зиганшин.

«Сфера ислама в Тюменской области, как и в России в целом, остается проблемной, полагает тем не менее Бобров. — Существует напряженная дискуссия мусульман, которые считают, что истинным исламом является тот, который исповедовали их предки. Они исповедуют адатный ислам, в котором исламское наследие преломляется через местные обычаи и трактовки. Их оппонентами выступают салафиты, которым многие местные обычаи, простонародные трактовки исламского наследия кажутся искажающими ислам».

При этом Бобров утверждает, что органы власти региона «довольно успешно» занимаются профилактикой и противодействием экстремизму. «Насколько я знаю, в 2016 году в области было ликвидированы две подобные группы, — уточнил экс-куратор религиозных организаций. — В целом, уже давно в мечетях региона нет антиобщественной и антигосударственной исламистской пропаганды».

Полномочия муфтия Зинната Садыкова продлятся до 2022 года.