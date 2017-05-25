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25 мая 2017
24 мая 2017
Главные новости 
18:51  24 мая 2017 6

Медведев выделил Свердловской области 73 млн для развлечения тысяч уральцев

Символы Чемпионата мира по футболу 2018. Екатеринбург, атрибутика, russia2018, чм2018, сувенирка чм-2018, чемпионат мира по футболу
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июляФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Премьер России Дмитрий Медведев распорядился выделить Свердловской области транш в размере 72 млн 915 тысяч рублей на реконструкцию трех тренировочных площадок к чемпионату мира по футболу-2018. Соответствующий документ с подписью председателя правительства опубликован на официальном сайте правовой информации.

Деньги будут направлены на обновление «Спортивного комбината «Урал» (31,6 млн рублей), «Калининца» (28,9 млн рублей) и «Химмаша» (12,4 млн рублей).

Кроме Свердловской области в перечне указаны еще девять регионов. В общей сложности субъекты РФ получат 369,2 млн рублей. Самая крупная сумма предусмотрена для Калужской области — 94,4 млн рублей. Примечательно, что здесь матчи чемпионата мира проходить не будут, но регион будет принимать иностранные команды для тренировок перед играми.

На стадионах, попавших под реконструкцию, будут тренироваться мировые звезды футбола
Фото: официальный портал правовой информации

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах. В Екатеринбурге матчи будут проходить на Центральном стадионе, который на время мундиаля переименуют в «Екатеринбург Арену».

Ранее президент России Владимир Путин издал указ о введении усиленных мер безопасности в городах, принимающих Кубок Конфедераций — 2017 и чемпионат мира по футболу — 2018. Девятистраничный документ разбит на 20 пунктов, в которых прописывается порядок действий властей и правоохранителей.

Сергей Дианов
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