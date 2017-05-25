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11:24  25 мая 2017 0

Ямальские депутаты позволили себе слишком много прогулов. Прокуратура недовольна

Заседание Заксобрания ЯНАО 27 октября 2016, заксобрание янао, депутаты
Сегодня резонансный законопроект о лишении мандатов за прогулы принят в Заксобрании Ямала в первом чтенииФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Прокуратура Ямала недовольна тем, что окружные депутаты позволяют себе слишком много прогулов. Речь идет о региональном законопроекте — поправках в закон о статусе депутата. Его рассматривают уже не в первый раз — различные фракции не могут прийти к согласию относительно формулировок и аргументов, благодаря которым можно будет лишать парламентариев мандата в случае необоснованных прогулов.

О том, что у надзорной инстанции в очередной раз возникли замечания к этому законопроекту, стало известно накануне в рамках профильного комитета. Тогда же народные избранники договорились, что примут его в первом чтении и затем будут править перед тем, как принять окончательно.

Собеседник «URA.RU» в прокуратуре Ямала рассказал, в чем суть претензий. «В законопроекте прописано, что лишать депутатов Заксобрания Ямала можно после пропусков трех заседаний. Мы считаем, что эта норма должна коррелироваться с трудовым кодексом, в котором указано, что увольнение сотрудника допускается после двух пропусков без уважительных причин. Также ямальские депутаты указали в своем законопроекте, что нельзя лишь прогуливать заседания. Хотя даже в аналогичном законопроекте Госдумы написано, что нельзя также игнорировать встречи с избирателями и работу комитетов», — пояснил собеседник агентства.

Возможность передачи права голосования осталась — она регулируется не этим законом, а регламентом работы законодательного органа. Примечательно, что в четверг, 25 мая, когда принимали закон о прогульщиках в первом чтении, на заседании отсутствовали пять парламентариев.

Юлия Фролова
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