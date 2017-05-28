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28 мая 2017
27 мая 2017
Главные новости 
22:41  28 мая 2017 0

Бразильский чемпион ММА устроил пьяный дебош на парковке в Екатеринбурге. ВИДЕО

Турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global. Екатеринбург, брандао диего
После банкета Брандау забыл про спортивный режимФото: Анна Майорова © URA.RU

Победитель турнира Fight Night в Екатеринбурге устроил дебош, перебрав лишнего на банкете по случаю победы.

30-летний бразилец Диего Брандао оскандалился на парковке в Екатеринбурге. Боец выиграл поединок у россиянина Венера Галиева и после этого долго отмечал победу.

Как сообщает инсайдер, Брандау поругался с охраной парковки, во время конфликта он пытался лезть в драку. Частично инцидент попал на видео очевидца. Камил Гаджиев (президент промоутерской компании «Fight Night») и Сангаджи Тарбаев (продюсер промоутерской компании «Fight Nights Global») всячески пытались утихомирить пьяного дебошира и посадить в машину. После небольшой словесной перепалки, едва не переросшей в потасовку, бразилец сел в машину и покинул стоянку.

Ранее перед боем Диего Брандао признался в употреблении марихуаны, в чем и покаялся публично. На банкете же он больше налегал на крепкий алкоголь.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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