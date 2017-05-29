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29 мая 2017
19:39  29 мая 2017 0

Ураган в Москве уже унес жизни шести человек: падают деревья, улетают остановки. ФОТО

На одного из погибших отбросило остановкуФото: Mash

Шестеро жителей Москвы скончались от последствий сильного урагана. Все они погибли на месте происшествия.

Два человека погибли в Академическом районе Москвы, еще один прохожий оказался под деревом на Ломоносовском проспекте, передает «Национальная служба новостей». Также известно, что один из жителей столицы погиб после того, как на него порывом ветра отбросило остановку на Кировоградской улице.

Смертельные случаи зафиксированы на площади Джавахарлала Неру, на Андреевской набережной, у метро «Университет» и на улице Кедрова. Также сообщается о многочисленных пострадавших, которые получили травмы различной степени тяжести. По последним данным, ураганный ветер повалил не только деревья, но и рекламные щиты в разных районах Москвы. Из-за стихии также пострадали автомобили.

Как писало «URA.RU» ранее, упавшие деревья заблокировали выезд из подмосковной резиденции премьер-министра России Дмитрия Медведева. Отметим, спасатели предупреждали жителей, что скорость ветра 29 мая может достигнуть 22 метров в секунду. Штормовой ветер уже сорвал железный настил с крыши в аэропорту Внуково.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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