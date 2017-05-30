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16:28  30 мая 2017 0

Кречеты заселили мосты Северного широтного хода в ЯНАО. ФОТО

Птицы селятся на железнодорожных мостах, не пугаясь ни техники, ни людейФото: Антон Кушнарев

Краснокнижные кречеты свили гнезда и вывели птенцов гнезда на мостах железнодорожной линии Обская —Бованенково. Орнитологи сумели установить автоматические фотокамеры в трех гнездах.

«С помощью камер мы надеемся получить уникальные данные о суточной активности этого самого крупного в мире сокола, спектре его питания и ряде других черт экологии вида», — рассказал «URA.RU» Александр Соколов, заместитель директора Арктического научно-исследовательского стационара ИЭРиЖ УрО РАН и научный сотрудник ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики».

Экспедиция обследовала 45 мостов, которые расположились на 385 километрах трассы. На шести мостах были найдены гнезда, в которых поселились кречеты, занесенные в Красную книгу.

В сравнении с результатами прошлого года, популяция кречетов, которые гнездятся на мостах, не просто устойчива, но и увеличивается. Очевидно, что кречеты находят здесь благоприятные условия для гнездования. Самое дальнее в этом году гнездо располагается почти на 100 км севернее, чем в прошлом. Интересно то, что обслуживание мостов людьми не пугает птиц.

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Кречет Фото: Александр Соколов

Александр Лукманов
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