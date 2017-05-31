00:10 31 мая 2017 0

В аэропорту опровергли информацию о том, что «ВИМ-Авиа» бросила пассажиров Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пассажиры «ВИМ-Авиа» улетят в Турцию из екатеринбургского аэропорта Кольцово с опозданием в более чем 14 часов. Рейс в турецкий Даламан неоднократно откладывали по причине позднего возврата воздушных судов с технического обслуживания. В то же время клиентам авиакомпании, по их словам, отказали в размещении в гостинице и других положенных по закону услугах.

«Мои туристы, два человека из Нягани, ехали в поезде, когда произошла смена времени вылета. — рассказала „URA.RU“ турагент Наталья Галимзянова. — Они были вынуждены весь день гулять по городу, оставить вещи в камере хранения, рейс тем временем еще раз был перенесен, на 9:30 утра. По закону при задержке рейса на более чем 6-8 часов им обязаны предоставить гостиницу как иногородним».

По словам девушки, она с трудом дозвонилась в колл-центр авиакомпании, где ей объяснили отказ в размещении туристов в гостинице тем, что в тариф чартерных рейсов эта и другие услуги не входят. Запрос на электронную почту «ВИМ-Авиа» был проигнорирован, пояснила Галимзянова. В результате двое туристов вынуждены были снимать себе квартиру на ночь.

В то же время в Кольцово «URA.RU» опровергли информацию о том, что пассажирам рейса не выделили номера в гостинице. «46 пассажиров задерживающегося рейса в Даламан размещены в гостинице, остальные ждут вылета дома, поскольку были проинформированы о переносе вылета, — заявили „URA.RU“ в пресс-службе аэропорта. — Если пассажиры, о которых идет речь, действительно не заселены в гостиницу, то им необходимо обратиться на стойку информации в аэропорту, и вопрос будет решен».

Как писало «URA.RU» ранее, 30 мая в Турции на 12 часов задержали рейс «ВИМ-Авиа» с уральскими пассажирами. Авиакомпании потребовалось дополнительное время на подготовку самолета. «Задержки рейсов авиакомпании вызваны поздним возвратом с планового технического обслуживания трех широкофюзеляжных воздушных судов, прибытие которых в „ВИМ-АВИА“ ожидали более десяти дней назад», — пояснила директор по связям с общественностьюfавиакомпании Елена Федорова. Она добавила, что веерный характер задержек и переносов рейсов связан в том числе с началом сезона отпусков, которое в этом году характеризуется небывало высоким для конца мая усилением роста пассажиропотока.

«Всем пассажирам авиакомпания предоставляет напитки, питание и размещение в гостинице, в полном соответствии с Федеральными авиационными правилами», — заверила Федорова, подчеркнув, что «ВИМ-АВИА» приносит извинения за доставленные неудобства и гарантирует, что все обязательства перед пассажирами и туроператорами будут выполнены.