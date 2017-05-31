16:18 31 мая 2017 0

Скандал в Челябинске может привести к изменению в законодательстве Фото: Ангелина Ким

Представители Русского академического фонда просят детского омбудсмена Анну Кузнецову помочь заблокировать тематические сообщества типа «А.У.Е» в Интернете. По мнению общественников, информация в таких пабликах заставляет детей грубить школьным учителям.

Представители фонда, председатель которого — двоюродный племянник президента России Роман Путин, отправили омбудсмену письмо (скан есть в распоряжении «URA.RU»). В нем они просят Кузнецову инициировать поправки в закон о «О защите детей от вредной информации», чтобы ограничить детям доступ к тематическим пабликам наподобие «А.У.Е». В этих группах, уверены общественники, детям прививают идеалы «воровских законов и порядков» и «блатной романтики». Кроме того, фонд просит Кузнецову разработать инструменты, чтобы противодействовать контркультуре.

Как сообщалось ранее, в Челябинске подростки, разозленные срывом фестиваля красок по просьбе церкви, пинали полицейские машины с криком «А.У.Е». При этом, по словам самих школьников, многие из них даже не знали, что означает этот лозунг.