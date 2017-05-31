{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,41
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
31 мая 2017
16:18  31 мая 2017 0

Племянник Путина попросил омбудсмена Кузнецову изменить законы после нападения школьников на полицию в Челябинске

Скандал в Челябинске может привести к изменению в законодательствеФото: Ангелина Ким
новость из сюжета:
Подростки напали на полицейских на фестивале красок
все новости сюжета

Представители Русского академического фонда просят детского омбудсмена Анну Кузнецову помочь заблокировать тематические сообщества типа «А.У.Е» в Интернете. По мнению общественников, информация в таких пабликах заставляет детей грубить школьным учителям.

Представители фонда, председатель которого — двоюродный племянник президента России Роман Путин, отправили омбудсмену письмо (скан есть в распоряжении «URA.RU»). В нем они просят Кузнецову инициировать поправки в закон о «О защите детей от вредной информации», чтобы ограничить детям доступ к тематическим пабликам наподобие «А.У.Е». В этих группах, уверены общественники, детям прививают идеалы «воровских законов и порядков» и «блатной романтики». Кроме того, фонд просит Кузнецову разработать инструменты, чтобы противодействовать контркультуре.

Как сообщалось ранее, в Челябинске подростки, разозленные срывом фестиваля красок по просьбе церкви, пинали полицейские машины с криком «А.У.Е». При этом, по словам самих школьников, многие из них даже не знали, что означает этот лозунг.

1/4
В группе «А.У.Е» ВКонтакте около 200 000 подписчиков и весьма неоднозначный контент. Фото: соцсети

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров