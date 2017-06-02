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02 июня 2017
Главные новости 
13:09  02 июня 2017 0

В деле о взятке Михаилу Юревичу предъявлены обвинения двух посредникам

Юревич Михаил. Челябинск., юревич михаил
Следствие официально подтвердило, что новое дело Юревича связано с ремонтом дорогФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
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В уголовном деле экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в получении крупных взяток, новый поворот. Обвинения в посредничестве предъявлены директору московского филиала ОАО «Макфа», помощнику депутата Государственной Думы РФ Андрею Чуркину и Маргарите Бутаковой, теще депутата Госдумы Вадима Белоусова.

В пресс-службе СКР «URA.RU» официально подтвердили, что речь идет о взятках, полученных, по версии следствия, с предпринимателей в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог. Ранее подробности нового уголовного дела в отношении Юревича не озвучивали.

Андрей Чуркин в настоящее время находится в СИЗО УФСБ по Челябинской области, куда он был этапирован из Москвы и взят под арест решением Центрального районного суда областного центра. 75-летнюю Маргариту Бутакову, тещу депутата Госдумы Вадима Белоусова и делового партнера Юревича, задерживали на несколько часов 30 мая. С женщины с учетом пожилого возраста и состояния здоровья взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Накануне она была отпущена домой.

Уголовное дело, в рамках которого Михаилу Юревичу инкриминируется взятка в 3,4 млрд рублей, было возбуждено в 2014 году, после ареста экс-директора ОГУП «Челябинскавтодор» Константина Овчинникова. По данным от источников в правоохранительных органах, именно Овчинников дал первые показания на Юревича. В течение последних двух лет показания были взяты и с других бывших соратников губернатора, в том числе с экс-директора МУП «ДРСУ» Ивана Волоскова.

Ранее бывшему главе региона инкриминировалось получение взяток от экс-министра здравоохранения региона Виталия Тесленко и подстрекательство в клевете. Юревич находится за пределами России, заочно он арестован Свердловским областным судом.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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