{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
04 июня 2017
18:16  04 июня 2017 0

Следователи начали допрос тверского стрелка. С единственной выжившей работают психологи

Дачный домик в Тверской области стал местом кровавой драмыФото: СК России

Следователи начали допрос тверского стрелка, подозреваемого в убийстве девяти человек. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Массовое убийство произошло в дачном кооперативе в Тверской области. Подозреваемый — ранее не судимый житель Москвы 1972 года рождения.

Единственная выжившая в этой бойне — 21-летняя девушка, ей удалось спрятаться от стрелка и вызвать силовиков. Сейчас девушке оказывается психологическая помощь, сообщает РИА «Новости».

Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат СК России. Бригада следователей и криминалистов проводит осмотр места происшествия с применением новейшей криминалистической техники. Исходя из показаний очевидцев и свидетелей, детально воссоздается картина произошедшего, изучается личность подозреваемого, отметила Светлана Петренко.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Совете Федерации в связи с трагическим инцидентом решили ужесточить правила продажи оружия, а сотрудники Росгвардии намерены провести массовые рейды по проверке владельцев ружей и карабинов.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров