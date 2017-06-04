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04 июня 2017
17:18  04 июня 2017 2

Росгвардия идет по садам. Побоище в Твери спровоцировало проверки вооруженных дачников

В этом садовом домике погибли 9 человекФото: пресс-служба СК РФ

Росгвардия проверит владеющих оружием дачников и садоводов. В первую очередь мероприятие коснется тех, кто берет его с собой при выезде на участки.

«Росгвардия обращает внимание, что в летний период многие владельцы оружия, выезжая в свои дачные дома, берут с собой огнестрельное оружие. Нередко это оружие хранится и используется с нарушением требований законодательства, в том числе в преступных целях», — цитирует сообщение ведомства «Газета.ру».

Поводом для проверок стало массовое убийство в садовом товариществе под Тверью. Пенсионер, изгнанный после ссоры с застолья, вернулся назад с охотничьим карабином «Тайга». Хотя оружие одновременно заряжается лишь двумя патронами, он смог убить восемь человек и затем, выведя из дома, еще одну женщину. Она отказалась копать себе могилу, тогда убийца застрелил ее и уложил в багажник своей машины. Там ее и нашли правоохранители.

В Совете Федерации уже заявили, что ЧП требует ужесточения правил покупки и владения охотничьем оружием.

Владимир Васин
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