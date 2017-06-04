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04 июня 2017
15:40  04 июня 2017 1

В России станет сложнее купить охотничье оружие после расстрела в Твери

Ружье. Челябинск., ружье
"Тверской стрелок" напакостил и российским охотникамФото: Вадим Ахметов © URA.RU

После массового убийства в Тверской области в России собираются ужесточить правила приобретения гражданами охотничьего оружия. О необходимости изменений в законодательстве заявил первый зампред оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Категорически возражаю, чтобы представлять эту трагедию как проявление случайности: мол, всякое бывает, и всего предусмотреть нельзя. Нет и еще раз нет. Считаю, что на каком-то этапе кем-то была допущена преступная халатность, — цитирует сенатора РИА Новости. — Все это должно быть проверено самым тщательным образом».

«На мой взгляд, трагедия может поставить вопрос об ужесточении правил выдачи гражданам охотничьего оружия, что потребует внесения изменений в действующее законодательство. Мы должны пройти по всей цепочке», — резюмировал Клинцевич. Ранее сенатор жестко раскритиковал намерение властей Украины разрешить гражданам страны свободное владение оружием. По мнению Клинцевича, так Петр Порошенко пытается снять с себя ответственность за огромное (от 1,5 до 1,7 млн стволов) количество оружия на руках у населения и возможный рост количества преступлений. «Наши спецслужбы докладывают, что через Румынию и Польшу это оружие уже начало идти в Европу. И у Европы в ближайшее время будут большие проблемы», — цитирует сенатора «Газета.ру».

Чудовищное преступление случилось в поселке Редкино Конаковского района Тверской области в садовом товариществе «50 лет Октября». В компании, распивающей спиртное, произошла ссора. Один из собутыльников, пенсионер-электрик, уехал и, вернувшись с карабином 12-калибра «Тайга», открыл огонь по бывшим приятелям. Его жертвами стали пять мужчин и четыре женщины. Одну из убитых, которая отказалась копать себе могилу, нашли в багажнике автомобиля убийцы. На след преступника вывела чудом оставшаяся в живых ее подруга — пьяный стрелок не разглядел ее под одеялом.

Алексей Шумов
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