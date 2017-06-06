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06 июня 2017
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23:19  06 июня 2017 0

«Есть у нас все-таки гражданское общество!» Новые члены Общественной палаты России ждут встречи с президентом

Заседание Общественной палаты РФ (ОПРФ). 14 января 2015г, ОПРФ, Общественная палата, бречалов александр
Члены ОП рассказали, как они голосовали за кандидатов в палату от НКОФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Новая Общественная палата России
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Новый состав Общественной РФ полностью сформирован. Об этом объявил член ОП Александр Точенов на заседании рабочей группы, которая подвела итоги отбора кандидатов в последнюю, третью часть палаты — по квоте от общественных и некоммерческих организаций. «Общественная палата сформирована и правомочна», — объявил Точенов.

Члены Общественной палаты РФ, участвовавшие в голосовании за членов последней трети ОП, комментируя итоги прошедшего голосования, отмечают, что состав палаты значительно обновился. «Общественность теперь серьезно представлена женскими лицами, что не может не радовать, — заявил член ОП, директор Курганского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» Валерий Яхонтов.

По его мнению, регулярное изменение состава палаты — это полезный и здоровый процесс. «У нас в академии идет сейчас защита дипломных работ, и даже студенты говорят о том, что у нас есть все-таки гражданское общество — несмотря на то, что говорят, что его как бы нет, — замечает директор курганского филиала РАНХ и ГС. — Оно работает, и первые лица государства к нему достаточно серьезно прислушиваются».

Зампредседателя Общественной палаты Тюменской области Светлана Ярославова рассказала о том, как она сама участвовала в голосовании. «Все оказалось технически хорошо продумано: выбираешь направление, из него — понравившегося кандидата, и даже не одного, а трех, проранжировав их, — вспоминает зампред тюменской ОП. — Я знаю, что человек пять из тех, кого я выбирала, точно прошли».

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Ярославова заметила, что в период голосования одни члены ОП просили других (в том числе ее) поддержать их протеже. «И по телефону, и на электронный адрес приходили просьбы от соратников проголосовать за того или иного кандидата, — говорит Светлана Борисовна. — Такая агитация была вполне законной, и в этом процессе мне удалось познакомиться с некоторыми замечательными людьми, а главное — получить анкеты кандидатов».

По ее мнению, новый механизм по выборам третьей части ОП, применяемый с этого года, полностью себя оправдал — в отличие от интернет-голосования в прошлом году. «Тогда было много ложных IP-адресов, применялись IT-технологии, которые привели в палату людей, не соответствующих качествам, которыми должен обладать член общественной палаты: авторитет, результаты общественной деятельности, значимость его проектов», — говорит член российской ОП.

По словам женщины, интернет-голосование позволяло пройти в Общественную палату людям, не имеющим отношения к общественной деятельности — хоть уголовникам! И некоторые этим воспользовались. Новая же система, при которой дублируется бумажное и электронное голосование, позволила избежать подобных вещей.

Как сообщили «URA.RU» члены Общественной палаты России, в ближайшие дни она уже начнет свою работу в обновленном составе. Так, 19 июня пройдет первое пленарное заседание, а на 20 число намечена встреча членов ОП с президентом России Владимиром Путиным.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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