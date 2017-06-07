18:10 07 июня 2017 1

Челябинский депутат Виталий Пашин рассказал, почему хочет петь про царя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР, один из авторов законопроекта о смене гимна России на «Боже царя храни!» челябинец Виталий Пашин прокомментировал свою инициативу. «Это будет очень символично в год 100-летия падения той империи, что была великой», — заявил «URA.RU» Виталий Пашин.

Законопроект, авторами которого вместе с Виталием Пашиным стали его соратники по фракции Михаил Дегтярев и Борис Чернышов, уже поступил в Госдуму и выложен в электронной базе парламента.

— Почему именно сейчас? — поинтересовалось «URA.RU» у челябинского депутата.

— Гимн «Боже царя храни» был государственным с 1833 до 1917 года, — ответил Пашин. — Именно в это время Российская империя набрала свою мощь. В этом году исполнится 100 лет, как мы эту империю потеряли. Будет очень символично восстановить старый гимн, как историческую справедливость, именно сейчас.

— А это не популизм? Тема монархии становится модной.

— Нет. Не популизм. Возвращают старые названия улицам, городам. Почему бы России не вернуть старый гимн? Во многих странах менялся строй, но не менялся гимн. Это дань патриотизму, а не популизм.

— Ну, вы же понимаете, что эта идея не получит поддержки?

— Мы знаем, что встретим сопротивление со стороны других фракций. Но мы настаиваем на восстановлении исторической справедливости.