19:29 07 июня 2017 0

Зато у нее есть рецепт, как пройти муниципальный фильтр Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывшая сотрудница детского сада, осужденная за репост видео с обнаженным мальчиком и оправданная впоследствии судом, поссорилась с руководством «Народной партии России», от которой хотела идти в губернаторы Свердловской области. Об этом Евгения Чудновец заявила агентству «URA.RU». По словам девушки, партийцы ее обманули.

«Я не знала, что еду в партию — я ехала к политтехнологу [Вячеславу Смирнову, ведет собственный канал на YouTube] дать интервью о том, почему собралась в губернаторы, — рассказала Чудновец. — После интервью они предложили мне быть председателем — бумагу прислали (она есть у меня в „Фейсбуке“). Теперь я председатель. Мы обсудили программу, у нас совпали некоторые пункты, мои шансы на выборах они оценили высоко».

Но далее, по словам девушки, у нее и НПР начались финансовые разногласия. «Я звоню и говорю: „Ребята, мне нужно улететь на встречу с избирателями — рассказывать в Екатеринбурге о том, кто вы такие, ‚Народная партия‘, почему я вообще иду с вами. Но у меня просто денег вообще нет на самолет, помогите что ли!“. Они отвечают: „Мы не хотим тебя финансировать, это ты должна нас финансировать“. Я им: „Я же сразу сказала, что я иду без денег, без связей, я народный кандидат“. Они стали истерить, и я подумала: „Не, мне с вами не по пути“».

Документ о назначении ее председателем Высшего совета партии Евгения выложила на своей странице Фото: со страницы Евгении Чудновец в Facebook

По словам правозащитницы, после произошедшего конфликта она разочаровалась в «Народной партии России». «Политической силой назвать это сложно — несерьезные какие-то люди, странный подход у них: я должна за свой счет ехать и рассказывать про эту партию? — недоумевает Евгения. — Они встретились со мной ради пиара! Я вовремя это поняла, спасибо Богу: он раскрыл мне, что это за люди. Никаких конфликтов у нас нет, мы расстались просто знакомыми. Сейчас я ищу новую партию — кидаю клич, может, кто-то отзовется. Скорее всего, кто-то все равно поддержит».

По словам девушки, она понимает, что главное сейчас — это прохождение муниципального фильтра, а собрать подписей муниципальных депутатов ей будет проблематично. «Я собираюсь разместить пост — открытое письмо о том, что я прошу Куйвашева как действующего губернатора помочь мне как нормальному кандидату в сборе подписей», — сообщила Чудновец. По ее словам, скоро у нее будет готова программа, которую она опубликует в своем Facebook.

Чудновец в гостях у руководства «Народной партии России» Фото: со страницы Евгении во «ВКонтакте»

История Чудновец показательна: она демонстрирует отсутствие большого интереса к выборам, отсутствие бюджетов в кампании. Это значит, что финансовые группы не хотят не только поменять власть, но и передавать какие-либо намеки существующей администрации. В свежем рейтинге социально-экономической устойчивости регионов РФ, который готовит фонд «Петербургская политика», за эту работу команда Евгения Куйвашева получила дополнительную положительную оценку.

Евгения Чудновец была осуждена на шесть месяцев за размещенное в соцсети видео с обнаженным мальчиком (после апелляции срок был сокращен до пяти месяцев). Ее дело вызвало огромный общественный резонанс, после чего Генпрокуратура РФ заявила, что не видит в действиях женщины состава преступления. По указанию Верховного суда Курганский облсуд отменил все предыдущие судебные решения, прекратил ее уголовное дело и постановил отпустить Чудновец на свободу. После этого она стала правозащитником, создав «Правозащитный центр Чудновец Евгении» (ПЦЧЕ) и канал «СудЧЕ» на YouTube. На днях Евгения заявила о своих губернаторских амбициях.