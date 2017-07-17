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Главные новости Курганской области
18:56  17 июля 2017 0

«Спасибо, что не Бабкина». В Курган на день города снова приедет друг местного депутата Кипелов

Валерий Кипелов Курган, кипелов валерий
Валерий Кипелов поздравит курганцев с днем городаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганцы обсуждают в соцсетях предстоящий день города. Стало известно, что 26 августа выступит группа «Кипелов», ансамбль «Дорос» и рок-группа «Чёрный кофе». Не все курганцы довольны таким выбором — они считают, что стоит пригласить кого-то новенького.

Валерий КипеловКурган, фанаты, кипелов валерий, автографы
Среди курганцев немало фанатов Кипелова
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Валерий Кипелов приезжает в Курган уже не первый раз — он в дружеских отношениях с депутатом Госдумы Александром Ильтяковым. Однако курганцы пишут, что третий год подряд слушать Валерия Кипелова — это уже перебор. «Спасибо, что не Бабкина», — шутит Ольга, вспоминая историю, когда жители Омска взбунтовались из-за приезда Надежды Бабкиной на день города. «Может наши дети и внуки доживут, что каждый год разные будут приезжать исполнители», — мечтает Анастасия.

«Я бы хоть каждый год Кипелова слушал», — отвечает недовольным Никита в сообществе «Типичный Курган» соцсети «В Контакте».

Татьяна Жаткина
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