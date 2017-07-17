{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,07
Динамика за 2 недели
Евро 67,62
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 июля 2017
17 июля 2017
20:39  17 июля 2017 3

«Тарифы на связь сразу поднимут». Плюсы и минусы отмены роуминга внутри страны

Петербургский международный экономический форум 2014: подготовка площадок. С-Петербург, сотовый телефон, пмэф
После отмены роуминга ФАС придется заниматься регулированием тарифов на мобильную связьФото: Александр Мамаев © URA.RU

Требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к сотовым операторам отменить роуминг внутри сети обернется для россиян повышением тарифов на мобильную связь, однако исчезнет необходимость беспокоиться за долгие разговоры и использование Интернета, находясь за сотни километров от дома. Такой прогноз дал «URA.RU» экс-замминистра связи РФ, президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

ФАС предупредила «большую четверку» — «ВымпелКом», «МТС», «МегаФон» и «Т2 Мобайл» о необходимости изменить тарифы на мобильную связь. На выполнение предписания отведено 14 дней.

Отмена роуминга, как подчеркнул собеседник агентства, больше актуальна для граждан страны. При этом необходимо понимать, что смена тарифа в первую очередь отразится на абонентах. Массух заявляет, что отмена роуминга позволит россиянам спокойно перемещаться по стране. «Ощущение единой страны ты получаешь, когда спокойно по ней перемещаешься и используешь Интернет и звонки. Поэтому сама тенденция ведет к отмене роуминга, и она будет доведена до логического завершения. Роуминг все-таки отменят», — говорит эксперт.

Он подчеркивает, что роуминг для сотовых операторов сейчас является серьезной частью доходов, поэтому они будут просчитывать ходы, чтобы переложить изменение тарифов на абонентов. «Надо понимать, что операторы, как писал еще Маркс, достаточно циничны. Поэтому все, что им не удается монетизировать, они перекладывают на плечи потребителя, а в данном случае абонентов», — подчеркнул Илья Массух.

По его предположению, после повышения тарифов ФАС будет снова вести диалог с компаниями.

В Минкомсвязи корреспонденту «URA.RU» заявили, что они не регулируют тарифы на коммерческие услуги, посоветовав адресовать вопрос ФАС и юристам компаний. Юрисконсультант ПАО «МТС» Дмитрий Солодовников уточнил, что не может комментировать новость, поскольку компания «никаких официальных бумаг от ФАС пока не получала».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
Марина Иванова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров