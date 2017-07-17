20:39 17 июля 2017 3

После отмены роуминга ФАС придется заниматься регулированием тарифов на мобильную связь Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к сотовым операторам отменить роуминг внутри сети обернется для россиян повышением тарифов на мобильную связь, однако исчезнет необходимость беспокоиться за долгие разговоры и использование Интернета, находясь за сотни километров от дома. Такой прогноз дал «URA.RU» экс-замминистра связи РФ, президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

ФАС предупредила «большую четверку» — «ВымпелКом», «МТС», «МегаФон» и «Т2 Мобайл» о необходимости изменить тарифы на мобильную связь. На выполнение предписания отведено 14 дней.

Отмена роуминга, как подчеркнул собеседник агентства, больше актуальна для граждан страны. При этом необходимо понимать, что смена тарифа в первую очередь отразится на абонентах. Массух заявляет, что отмена роуминга позволит россиянам спокойно перемещаться по стране. «Ощущение единой страны ты получаешь, когда спокойно по ней перемещаешься и используешь Интернет и звонки. Поэтому сама тенденция ведет к отмене роуминга, и она будет доведена до логического завершения. Роуминг все-таки отменят», — говорит эксперт.

Он подчеркивает, что роуминг для сотовых операторов сейчас является серьезной частью доходов, поэтому они будут просчитывать ходы, чтобы переложить изменение тарифов на абонентов. «Надо понимать, что операторы, как писал еще Маркс, достаточно циничны. Поэтому все, что им не удается монетизировать, они перекладывают на плечи потребителя, а в данном случае абонентов», — подчеркнул Илья Массух.

По его предположению, после повышения тарифов ФАС будет снова вести диалог с компаниями.

В Минкомсвязи корреспонденту «URA.RU» заявили, что они не регулируют тарифы на коммерческие услуги, посоветовав адресовать вопрос ФАС и юристам компаний. Юрисконсультант ПАО «МТС» Дмитрий Солодовников уточнил, что не может комментировать новость, поскольку компания «никаких официальных бумаг от ФАС пока не получала».