21:13 17 июля 2017 16

Отец невесты уверяет, что свадьба обошлась ему всего в 5 млн рублей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший муж судьи из Краснодарского края Елены Хахалевой сообщил, сколько на самом деле стоит свадьба его дочери, которая стала самой обсуждаемой за последние дни. Бизнесмен Роберт Хахалев заявляет, что оплатил торжество из своего кармана.

По словам отца невесты, свадьба обошлась максимум в пять миллионов рублей. «Что это должно быть на свадьбе, которая стоит два миллиона долларов?» — сказал предприниматель, комментируя сообщения СМИ, в которых сообщалось об этой сумме.

Бизнесмен уверяет, что знаменитости, которые присутствовали на торжестве в качестве гостей, являются его друзьями детства, поэтому выступали бесплатно. «Больше всего трат было на оплату зала, куда уже входил и банкет, ведущие и музыка. Платье дочки обошлось в 110 тысяч рублей, я его оплатил со своей банковской карты. И никакого Bentley молодоженам не подарили. Я и сам могу презентовать дочери любую из дорогих машин», — цитирует Хахалева «Комсомольская правда».

Слова отца отчасти подтвердил и певец Николай Басков, который был ведущим на свадьбе. «Во-первых, как сказала судья, свадьбу оплатил отец невесты. Во-вторых, лично я был подарком от друзей», — объяснил музыкант, его слова приводит РИА «Новости».

Ранее мать невесты, судья Краснодарского края Елена Хахалева заявила, что все расходы на свадьбу дочери взял на себя ее бывший муж.

Изначально информация о шикарном торжестве была опубликовал в Instagram юриста Сергея Жорина. По его словам, свадьба обошлась приблизительно в 2 млн долларов. Среди приглашенных были Николай Басков, Валерий Меладзе, Иосиф Кобзон, Вера Брежнева, Сосо Павлиашвили. Как уточнил телеведущий Андрей Караулов, который присутствовал на свадьбе, молодоженам подарили автомобиль Bentley. Гонорар приглашенных артистов эстрады якобы составил 400 тысяч евро.