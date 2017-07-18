Фестиваль красок Холи после массовых беспорядков повторится в Челябинске

11:39 18 июля 2017 3

Неожиданная отмена прошлого фестиваля вызвала гнев сотен подростков Фото: Ангелина Ким

Представитель арт-проекта «Вместе зажигаем» Артем Сергеев на этой неделе прилетает в Челябинск для согласования с властями проведения фестиваля красок Холи. Предыдущее мероприятие закончилось беспорядками, поэтому предстоит обсудить все детали с чиновниками, полицейскими и собственниками площадок, сообщил он корреспонденту «URA.RU».

«Только после согласований с властями и полицией будем определяться с рекламной кампанией и датой проведения фестиваля. Это будет не раньше конца августа—начала сентября», — сказал Артем Сергеев.

Собеседник добавил, что во «ВКонтакте» была группа, где указывалось, что фестиваль красок Холи пройдет в Челябинске 30 июля. Ее создал в прошлом году южноуральский соорганизатор. «Мы в принципе не планировали проведение фестиваля в июле. Дата была выставлена наобум в прошлом году. На самом деле фестиваль пройдет месяца через полтора», — добавил Сергеев.

Напомним, фестиваль красок в Челябинске должен был состояться 27—28 мая у ТРК «Горки». За неделю до этого епархия выступила с призывом не допустить проведение мероприятия. Арендодатели разорвали договор в одностороннем порядке. Организаторы объявили об отмене фестиваля. Сотни молодых людей были в гневе. Они пинали полицейские автомобили и крыли сотрудников правоохранительных органов нецензурной бранью, выкрикивая тюремный слоган «АУЕ!» («Арестантский удел един»). Это вызвало большой резонанс во всей России.

Следственный комитет начал проверку по материалам полиции. Силовики установили личности всех 35 нападавших несовершеннолетних, их родителям выписаны крупные штрафы. Прокуратура также внесла полиции представление о надлежащем обеспечении общественного порядка.