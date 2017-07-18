ООО «Газпром межрегионгаз Курган» обвиняет мэрию в бездействии в ситуации с госпредприятием «Лен Зауралья», которое отапливает девять многоквартирных домов в поселке Рябково, а также ряд других объектов. Из-за долга, который удвоился за прошедший отопительный сезон, жители домов предстоящей зимой могут остаться без отопления.
Отопительный сезон 2016—2017 годов «Лен Зауралья» завершил с долгом за поставленный природный газ в размере 11,6 млн руб. Годом ранее эта сумма составляла чуть более пяти миллионов рублей, уточнили в пресс-службе газоснабжающей организации. Денежные средства, поступавшие в течение года ГУП «Лен Зауралья» от населения и бюджетных организаций в счет оплаты теплоснабжения, поставщику газа не приходят, подчеркивают в ООО «Газпром межрегионгаз Курган».
В компании отмечают, что еще год назад обращались в администрацию Кургана с инициативой о подключении жилых домов к более надежным источникам теплоснабжения. Однако пока городские чиновники лишь направляют письма с просьбой погасить долги. Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Курган» Юрий Фишер отметил, что эта ситуация не может не беспокоить: «Скоро начнется новый отопительный сезон, наша компания делает все возможное, чтобы он прошел в штатном режиме. Однако долги ГУПа, предоставляющего услуги населению города, банкротство предприятия создают угрозу качественному и бесперебойному газоснабжению котельной должника. Проблема переподключения жилых домов требует кардинального решения и комплексных мер со стороны города, а не запросов о предоставлении информации. Добросовестные потребители не должны пострадать».
Определением арбитражного суда Курганской области от 6 июля по инициативе энергетиков в отношении ГУПа введена процедура наблюдения. ООО «Газпром межрегионгаз Курган» также направил заявление о включении региональной газовой компании в реестр требований кредиторов.
Также не решенной остается проблема с домом, принадлежащим известному предпринимателю Игорю Потютькову на ул. Вторая Часовая. Отапливающая его котельная также третий год копит долги, по итогам сезона 2016-2017 они составили более 5,2 млн рублей.
Оперативный комментарий в администрации Кургана получить не удалось — в мэрию был направлен официальный запрос.