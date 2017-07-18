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18 июля 2017
Главные новости Москвы
17:21  18 июля 2017 0

Начальство судьи, потратившей 2 млн долларов на свадьбу, усомнилось в ее дипломе. В ресторане рассказали правду о ее тратах

Открытие музея, посвященного Сергею Алексееву. Екатеринбург, диплом, вуз, поиск работы, высшее образование, выпускница, специалист, высшее учебное заведение
Диплом о высшем образовании судьи может оказаться подделкойФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Комиссия Совета судей Краснодарского краевого суда собирается проверить подлинность диплома судьи Елены Хахалевой после скандальной свадьбы ее дочери. По некоторым данным, он может быть поддельным. Кроме того, в ресторане, где прошла свадьба, готовы отчитаться о тратах.

В университет Тбилиси будет направлен запрос об учебе Хахалевой. Как рассказал «Интерфаксу» председатель Совета судей Владимир Кисляк, на данный момент достаточно сложно что-то предполагать, так как запрос направляется в соседнее государство. Пока даже не ясно, на каком языке лучше вести с университетом переписку.

В ряде СМИ появилась информация о том, что Тбилисский государственный университет, в котором в 1991 году получила диплом Хахалева, якобы сообщил о том, что такой студентки у них не было.

В ресторане «Галич-Холл» в Краснодаре радиостанции «Говорит Москва» уточнили, что стоимость свадьбы в банкетном зале оценивается по количеству гостей. Минимальная цена составляет две тысячи рублей на одну персону. Как уточнил в разговоре с радиостанцией сотрудник банкетного зала, их клиентами являются совершенно разные люди.

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Совет судей Краснодарского края начал проверку скандальной свадьбы за 2 млн долларов

Вначале июня в резиденции «Галич-Холл» состоялась свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, мероприятие вызвало бурное обсуждение, так как на свадьбу было потрачено около 2 млн долларов. Для молодоженов выступали Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева, Николай Басков. Гостем на мероприятии также стал Иосиф Кобзон.

Позже Хахалева заявила, что всю свадьбу оплатил ее бывший супруг-предприниматель Роберт Хахалев, а звезды эстрады были просто гостями на торжестве, так как экс-супруг с ними дружит. По словам отца невесты, он оплатил все торжество из своего кармана, свадьба обошлась ему максимум в пять миллионов рублей.

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил «Национальной службе новостей», что подобные мероприятия являются вызовом высшей власти. «Людям говорят о кризисе, но при этом демонстрируют предметы низкокультурной роскоши. Это является провокацией по отношению к обществу и высшей власти», — отметил собеседник.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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