03:30 20 июля 2017 0

Ранее аналогичные форумы прошли в четырех остальных федеральных округах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Около тысячи представителей некоммерческих организаций и гражданских активистов примут участие в двухдневном форуме «Сообщество», который стартует в четверг, 20 июля, в Тюмени. Мероприятие организовано Общественной палатой РФ нового созыва.

Форум станет уже пятым с начала года, но первым — организованным ОП РФ нового созыва.

«Форумы „Сообщество“ будут включать в себя проектную работу, которой займется Общественная палата РФ, -сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря ОП РФ Валерия Фадеева. — На полях форума будут решаться конкретные проблемы жителей России, на площадке в течение двух дней будет работать приемная ОП РФ, где любой желающий сможет лично пообщаться с членами ОП РФ и обратиться с конкретной проблемой».

Отметим, первое заседание ОП РФ нового, шестого созыва, состоялось в месяц назад — 19 июня. Тогда же, как сообщало «URA.RU», совет старейшин избрал Валерия Фадеева секретарем ОП РФ. Позже он, чтобы исключить конфликт интересов, продал принадлежавшую ему долю акций долю медиахолдинга «Эксперт».