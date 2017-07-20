{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,24
Динамика за 2 недели
Евро 68,28
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
20 июля 2017
19 июля 2017
03:30  20 июля 2017 0

Общественная палата собирает в Тюмени тысячу активистов

Пресс-завтрак в общественной палате РФ с участием Бречалова А.В. Москва, общественная палата рф, логотип
Ранее аналогичные форумы прошли в четырех остальных федеральных округахФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Новая Общественная палата России
все новости сюжета

Около тысячи представителей некоммерческих организаций и гражданских активистов примут участие в двухдневном форуме «Сообщество», который стартует в четверг, 20 июля, в Тюмени. Мероприятие организовано Общественной палатой РФ нового созыва.

Форум станет уже пятым с начала года, но первым — организованным ОП РФ нового созыва.

«Форумы „Сообщество“ будут включать в себя проектную работу, которой займется Общественная палата РФ, -сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря ОП РФ Валерия Фадеева. — На полях форума будут решаться конкретные проблемы жителей России, на площадке в течение двух дней будет работать приемная ОП РФ, где любой желающий сможет лично пообщаться с членами ОП РФ и обратиться с конкретной проблемой».

Отметим, первое заседание ОП РФ нового, шестого созыва, состоялось в месяц назад — 19 июня. Тогда же, как сообщало «URA.RU», совет старейшин избрал Валерия Фадеева секретарем ОП РФ. Позже он, чтобы исключить конфликт интересов, продал принадлежавшую ему долю акций долю медиахолдинга «Эксперт».

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров