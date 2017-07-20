Экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова тайно родила ребенка

Звезда сериала «Универ», экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова родила третьего ребенка в одной из московских клиник. Отмечается, что Кожевникова уже выписалась из роддома.
О беременности экс-депутата в СМИ заговорили после того, как она перестала выходить в свет и начала публиковать в соцсетях старые фотографии. При этом сама Кожевникова скрывала свое интересное положение, пишут «Дни.ру». Отметим, что актриса уже воспитывает двух сыновей: трехлетнего Ивана и двухлетнего Максима.
Ранее актер Владимир Селиванов, играющий Вована в сериале «Реальные пацаны», стал отцом. О рождении дочери Селиванов рассказал подписчикам в Instagram.