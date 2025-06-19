Прототип Starship взорвался во время статического огневого испытания

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Во время прямой трансляции испытания взорвалась первая ступень ускорителя, а на второй ступени космического корабля произошла утечка топлива, после этого корабль вышел из-под контроля и взорвался при входе в атмосферу. Об этом сообщает NSF.

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Во время прямой трансляции испытания взорвалась первая ступень ускорителя, а на второй ступени космического корабля произошла утечка топлива, после этого корабль вышел из-под контроля и взорвался при входе в атмосферу. Об этом сообщает NSF.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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