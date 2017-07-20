На Ямале природные пожары зарегистрированы в четырех районах — в Шурышкарском, Красноселькупском, Надымском и Пуровском районах. Самый большой — в Горковском лесничестве. Общая площадь — 97,4 Га. Это в пять раз больше, чем днем ранее. Кроме того, 19 июля не было возгорания в Надымском районе.
По данным на утро 20 июня в этом муниципалитете место действия пожара — лесничество Лонгъюганское. Именно в Надымском районе в 2016 году была угроза приближения огня к населенным пунктам. Жителям Пангоды грозила эвакуация. В этот раз власти пока спокойны. «Превышения предельной концентрации вредных веществ нет, угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует», — сообщили в четверг, 20 июля, в администрации Надымского района.
В данный момент пожары на Ямале тушат 79 специалистов «Ямалспас». С 19 июля по 8 августа введен режим ограниченного пребывания людей в Ямальском и Надымском лесничествах.
В 2016 году Ямал не мог самостоятельно справиться с лесными пожарами. Смог каждый день накрывал муниципалитеты. Жители писали петиции с просьбой потушить огонь. Аномальная жара способствовала тому, что в населенных пунктах было трудно дышать. Жители Нового Уренгоя использовали маски для передвижения по улицам.