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Главные новости Ямала
15:54  20 июля 2017 1

Ямал полыхает. Площадь пожаров стремительно растет

Открытая лицензия от 12.05.2017, пожар, огонь пламя
Четыре района округа борются с лесными пожарамиФото: pixabay.com

На Ямале природные пожары зарегистрированы в четырех районах — в Шурышкарском, Красноселькупском, Надымском и Пуровском районах. Самый большой — в Горковском лесничестве. Общая площадь — 97,4 Га. Это в пять раз больше, чем днем ранее. Кроме того, 19 июля не было возгорания в Надымском районе.

По данным на утро 20 июня в этом муниципалитете место действия пожара — лесничество Лонгъюганское. Именно в Надымском районе в 2016 году была угроза приближения огня к населенным пунктам. Жителям Пангоды грозила эвакуация. В этот раз власти пока спокойны. «Превышения предельной концентрации вредных веществ нет, угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует», — сообщили в четверг, 20 июля, в администрации Надымского района.

Четыре района округа борются с лесными пожарами
ФОТО: скрин с сайта правительства Ямала

В данный момент пожары на Ямале тушат 79 специалистов «Ямалспас». С 19 июля по 8 августа введен режим ограниченного пребывания людей в Ямальском и Надымском лесничествах.

В 2016 году Ямал не мог самостоятельно справиться с лесными пожарами. Смог каждый день накрывал муниципалитеты. Жители писали петиции с просьбой потушить огонь. Аномальная жара способствовала тому, что в населенных пунктах было трудно дышать. Жители Нового Уренгоя использовали маски для передвижения по улицам.

Юлия Фролова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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