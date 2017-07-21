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19:04  21 июля 2017 0

Нарушения безопасности в интернате Ямала игнорировали четыре года

Рейд МЧС по школам Курган, сигнализация
Прокуратура Ямала нашла нарушения в интернате еще в 2013 году. А исправили их спустя четыре года после двух судовФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокуратура Ямала наказала приставов из-за того, что интернат в селе Овгорт Шурышкарского района не занимался противопожарной безопасностью четыре года. Нарушения нашли еще в 2013-м.

«По иску прокурора района решением суда на администрацию района и управление строительства и архитектуры возложена обязанность выполнить мероприятия, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья граждан», — говорится в сообщении прокуратуры района.

Прокуратура потребовала установить пожарные шкафы у пожарных кранов, сделать противопожарный разрыв о здания, установить оборудование для оповещения людей о ЧП, рассказали «URA.RU» в надзорной инстанции.

Сам интернат даже после решения суда этого не сделал. Приставы тоже не заботились об исполнении решения суда. В мае 2017 года суд вынес решение о бездействии сотрудников ФССП. И только после этого нарушения были устранены.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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