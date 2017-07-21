Прокуратура Ямала наказала приставов из-за того, что интернат в селе Овгорт Шурышкарского района не занимался противопожарной безопасностью четыре года. Нарушения нашли еще в 2013-м.
«По иску прокурора района решением суда на администрацию района и управление строительства и архитектуры возложена обязанность выполнить мероприятия, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья граждан», — говорится в сообщении прокуратуры района.
Прокуратура потребовала установить пожарные шкафы у пожарных кранов, сделать противопожарный разрыв о здания, установить оборудование для оповещения людей о ЧП, рассказали «URA.RU» в надзорной инстанции.
Сам интернат даже после решения суда этого не сделал. Приставы тоже не заботились об исполнении решения суда. В мае 2017 года суд вынес решение о бездействии сотрудников ФССП. И только после этого нарушения были устранены.