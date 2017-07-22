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13:21  22 июля 2017 2

Молния обесточила Салехард и подожгла подстанцию окружного правительства. ФОТО

Молния над городом. Курган, молния, гроза
Удар молнии стал причиной пожара на подстанцииФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Молния ударила в подстанцию рядом со зданием правительства Ямала в Салехарде ФОТО: VK «Комар» Салехард

Салехард обесточен из-за сильной грозы. Очевидцы сообщают, что молния ударила в одну из подстанций, находящуюся прямо за зданием правительства Ямала.

В городском паблике «В Салехарде» во «ВКонтакте» сообщают со ссылкой на представителя компании: «Молния попала в подстанцию за зданием правительства, произошло возгорание, автоматика отключила город. Пожар потушен. Жертв нет. Свет начнут давать через час».

Горожане настроены оптимистично: «Главное — без жертв, а остальное мелочи!»

«URA.RU» не удалось связаться с представителями «Салехардэнерго». Рабочие телефоны не отвечают.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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