Салехард обесточен из-за сильной грозы. Очевидцы сообщают, что молния ударила в одну из подстанций, находящуюся прямо за зданием правительства Ямала.
В городском паблике «В Салехарде» во «ВКонтакте» сообщают со ссылкой на представителя компании: «Молния попала в подстанцию за зданием правительства, произошло возгорание, автоматика отключила город. Пожар потушен. Жертв нет. Свет начнут давать через час».
Горожане настроены оптимистично: «Главное — без жертв, а остальное мелочи!»
«URA.RU» не удалось связаться с представителями «Салехардэнерго». Рабочие телефоны не отвечают.