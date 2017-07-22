Выяснилось, почему модель Ирина Шейк и рэпер Тимати делали совместное селфи. ФОТО

Раскрыта причина совместного фото Шейк и Тимати. Рэпер снимет модель в своем новом клипе.
В Сети появился снимок, отражающий момент съемок нового клипа Тимати. Известно, что съемки проходят в Лос-Анджелесе, и Ирина Шейк исполняет главную роль. Помимо супермодели в клипе будут дорогие автои другие предметы роскоши, — обещают…
Стоит отметить, что рэпер не случайно выбрал уроженку Челябинской области, известную модель Ирину Шейк. Тимати обожает красивых моделей. На предложение сняться в его клипе сразу согласилась, работать с музыкантом было легко, — рассказала Шейк порталу uznayvse.ru
Тимати пока не рассказывает, на какую песню снимается клип и когда он его презентует поклонникам.
Напомним, совместное селфи Шейк и Тимати выложили на днях. Их поклонники гадали, к чему ведут эти снимки.