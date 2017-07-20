«Как он на нее смотрит». Тимати удивил снимком с Ириной Шейк. ФОТО

17:31 20 июля 2017 0

Музыкант привык провоцировать поклонников Фото: Instagram Тимати

Рэпер Тимати выложил в Интернет снимок, на котором обнимается с российской супермоделью Ириной Шейк. На фото сразу же отреагировали пользователи соцсетей, отметив, что возлюбленная музыканта Анастасия Решетова должна занервничать после такого романтического снимка.

«Как можно взять и вот так вот, два раза подряд, не оставить нашим пацанам ни одного шанса», — прокомментировал собственный снимок Тимати. «Как он на нее смотрит. Решетова щас волосы рвёт в одном месте, — предполагают комментаторы. — Они вроде бы пара, а Тима с ней фото никогда не ставил».

«Натуральная и естественная Шейк, которая всего добилась сама! Решетова даже рядом не стояла, не сравнивайте их, — пишут поклонники. — Ей на уровень Иры как до Китая». Некоторые подписчики Тимати отметили, говоря об Ирине, что музыкант достоин большего. «Что в ней такого особенного? внешность на любителя. А насчет пластики еще проверить надо». Другие комментаторы тут же нашлись, что ответить, напомнив о том, Ирина Шейк недавно родила ребенка от известного голливудского актера Брэдли Купера.

Как бы то ни было, рэпера и модель вряд ли связывают романтические отношения, хотя Тимати и привлекают эффектные девушки: до Анастасии Решетовой он встречался со второй вице-мисс Россия 2012, тюменкой Аленой Шишковой. Сама Шейк выложила на своей страничке в Instagram практически такой же снимок, сопроводив его надписью «Татары идут». Известно, что звезды ведут работу над каким-то проектом, однако пока не известно, что станет результатом этой работы — песня, клип или что-то еще.