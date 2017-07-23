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23 июля 2017
13:39  23 июля 2017 0

Омбудсмен Кузнецова защитит 14-летнего курганца, обвиненного полицией в нацизме за чужую картинку в соцсети

Школьник поплатился за то, что не удалял опасные комментарии в соцсетиФото: страница Дмитрия Морозова ВКонтакте

Детский омбудсмен при президенте России Анна Кузнецова будет лично разбираться в деле 14-летнего курганца Дмитрия Морозова. Подростка обвиняют в распространении нацистской символики после появления чужого комментария под его записью в соцсети.

Об этом рассказал на своей страничке «ВКонтакте» член молодежного правительства Курганской области Дмитрий Хапов после участия Кузнецовой во всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» во Владимирской области 22 июля.

На мероприятии информацию о курганском школьнике удалось передать лично Кузнецовой.

Отметим, что вопросы к школьнику у полиции возникли после того, как неизвестный под его постом оставил комментарий со смайликом в фуражке офицера СС. Сам Морозов узнал о нем только после вызова в правоохранительные органы.

Стражи порядка настаивают, что школьник сам способствовал распространению запрещенного контента в социальной сети, вовремя не удалив картинку со страницы. По факту нарушения закона возбуждено административное дело. Все материалы по эпизоду направили в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее «URA.RU» писало, что мальчику может грозить штраф до двух тысяч рублей либо арест на 15 суток. Однако эти меры в силу возраста нарушителя применять не будут. Максимальное наказание для Димы Морозова — постановка на учет сроком на один год.

Лев Истомин
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