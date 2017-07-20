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Главные новости Курганской области
23:42  20 июля 2017 1

Закрывайте страницу для незнакомцев. 14-летнего курганца обвинили в экстремизме за чужую публикацию

В настройках страницы подростка было разрешено делать публикации всем желающимФото: "ВКонтакте"

Чужая запись, появившаяся на открытой для публикаций стене 14-летнего жителя Кургана, стала поводом для вызова в полицию. Юношу привлекли к административной ответственности за демонстрацию нацистской символики, а также обвиняют в разжигании ненависти.

Сам молодой человек утверждает, что просто не заметил появившегося на своей странице «колобка» в нацистской фуражке. Провокационную картинку разместил незнакомый посетитель.

«На скрине в акте не мое имя, но страница моя, — написал подросток после посещения отдела полиции. — Тобишь мне скинули это на стену 23 июня в 12, а в 17 уже был сделан скрин. Кинул вообще ноунейм. Сейчас говорят, что я разжигаю ненависть по 282 и нарушил 20.3 КоАП РФ, так как ВОВРЕМЯ НЕ УДАЛИЛ ПОСТ И ПОСПОСОБСТВОВАЛ РАСПРОСТРАНЕНИЮ».

В акте, который ему вручили стражи порядка, указаны все логины во «Вконтакте», а также перечислены баны, смены имени, номера, посты на странице. После получения объяснений подростка отпустили домой.

Евгений Александров
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