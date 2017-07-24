Власти Ямала рассматривают вопрос о привлечении для тушения лесных пожаров самолета-амфибии Бе-200. Этот борт МЧС России помогал ликвидировать возгорания в 2016 году. В округе, напомним, 23 июля был объявлен режим ЧС из-за возгораний в лесах.
«В регион прибывают дополнительные силы, в том числе 30 специалистов из Екатеринбурга. В понедельник, 24 июля, в Надым прибудут 110 человек из структур Рослесхоза», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Ямала. Напомним, Дмитрий Кобылкин также просил Наталью Комарову и Владимира Якушева прислать помощь.
В качестве положительной тенденции власти Ямала привели сравнение с прошлым годом. «На 23 июля текущего года действует 42 пожара на 5,8 тыс. гектарах, то в этот же день 2016 года было 302 пожара на 38 тыс. гектара», — заявили в окружной администрации.
Санитарные врачи округа уже доложили, что горение леса и тундры не повлияло на качество воздуха в регионе.
В Салехарде в понедельник, 24 июля, прошла пресс-конференция по теме лесных пожаров. На вопросы отвечали замдиректора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Денис Тихомиров и начальник «Ямалспас» Николай Потемкин. Традиционно, на мероприятие позвали представителей ограниченного числа СМИ. В связи с этим уточнить, что власти Ямала сделали за год для недопущения лесных пожаров «URA.RU» не удалось.
В 2016 году несмотря на приглашение спасателей из других регионов и сил МЧС региону долгое время не удавалось потушить леса, пока не пошел дождь. Люди в нескольких районах (Надымский, Пуровский, Новый Уренгой и Ноябрьск) жаловались на затруднение дыхания, задымленность и обострение заболеваний, связанных с органами дыхания. В конце июля 2016 года глава МЧС Владимир Пучков поручал навести порядок в лесах Ямала. Природные пожары в автономном округе не утихали до конца августа. В мае 2017 года глава Надымского района (где ситуация была одной из самых тяжелых) получил медаль за ликвидацию ЧП.