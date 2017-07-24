{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
24 июля 2017
23 июля 2017
22 июля 2017
21 июля 2017
20 июля 2017
19 июля 2017
13:29  24 июля 2017 0

Власти Ямала попросили у федералов самолет из-за ЧП

Лесные пожары. Учения МЧС. Челябинск, пожар, лес, трава, дерево, огонь
Власти Ямала уверяют: площадь пожаров в несколько раз меньше, чем годом ранееФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Ямала рассматривают вопрос о привлечении для тушения лесных пожаров самолета-амфибии Бе-200. Этот борт МЧС России помогал ликвидировать возгорания в 2016 году. В округе, напомним, 23 июля был объявлен режим ЧС из-за возгораний в лесах.

«В регион прибывают дополнительные силы, в том числе 30 специалистов из Екатеринбурга. В понедельник, 24 июля, в Надым прибудут 110 человек из структур Рослесхоза», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Ямала. Напомним, Дмитрий Кобылкин также просил Наталью Комарову и Владимира Якушева прислать помощь.

В качестве положительной тенденции власти Ямала привели сравнение с прошлым годом. «На 23 июля текущего года действует 42 пожара на 5,8 тыс. гектарах, то в этот же день 2016 года было 302 пожара на 38 тыс. гектара», — заявили в окружной администрации.

Санитарные врачи округа уже доложили, что горение леса и тундры не повлияло на качество воздуха в регионе.

Открытая лицензия от 12.05.2017, огонь пламя, лесные пожары
На тушение пожаров направлено порядка 600 млн рублей в 2017 году — отчитывались власти автономии. В 2017 году снова решается вопрос о выделении дополнительных средств на ликвидацию ЧП
Фото: pixabay.com

В Салехарде в понедельник, 24 июля, прошла пресс-конференция по теме лесных пожаров. На вопросы отвечали замдиректора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Денис Тихомиров и начальник «Ямалспас» Николай Потемкин. Традиционно, на мероприятие позвали представителей ограниченного числа СМИ. В связи с этим уточнить, что власти Ямала сделали за год для недопущения лесных пожаров «URA.RU» не удалось.

В 2016 году несмотря на приглашение спасателей из других регионов и сил МЧС региону долгое время не удавалось потушить леса, пока не пошел дождь. Люди в нескольких районах (Надымский, Пуровский, Новый Уренгой и Ноябрьск) жаловались на затруднение дыхания, задымленность и обострение заболеваний, связанных с органами дыхания. В конце июля 2016 года глава МЧС Владимир Пучков поручал навести порядок в лесах Ямала. Природные пожары в автономном округе не утихали до конца августа. В мае 2017 года глава Надымского района (где ситуация была одной из самых тяжелых) получил медаль за ликвидацию ЧП.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров