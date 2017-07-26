В Надыме нашли тело утонувшего подростка

После двух дней поисков в Надыме найдено тело утонувшего подростка. Об этом на своей страничке в соцсетях сообщают волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт».
«Найдет, погиб. Приносим свои соболезнования родным и близким…», — говорится в сообщении.
Школьник, напомним, утонул 23 июля в реке Надым, в районе моста. По сообщению администрации района, это был несчастный случай. Парень пошел купаться, несмотря на то, что на территории города действует запрет на купание. Это связано с тем, что в Надыме нет оборудованных пляжей.