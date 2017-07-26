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Главные новости Ямала
09:51  26 июля 2017 0

В Надыме нашли тело утонувшего подростка

Практический этап проверки навыков водолазов-спасателей ГУ «Поисково-спасательная служба Челябинской области». Челябинск, водолаз, спасатель, мчс
Спасатели два дня прочесывали берега и дно реки НадымФото: Вадим Ахметов © URA.RU

После двух дней поисков в Надыме найдено тело утонувшего подростка. Об этом на своей страничке в соцсетях сообщают волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт».

«Найдет, погиб. Приносим свои соболезнования родным и близким…», — говорится в сообщении.

Школьник, напомним, утонул 23 июля в реке Надым, в районе моста. По сообщению администрации района, это был несчастный случай. Парень пошел купаться, несмотря на то, что на территории города действует запрет на купание. Это связано с тем, что в Надыме нет оборудованных пляжей.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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