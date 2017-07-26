На пляжах озера Тургояк в Челябинской области, где люди после водных процедур покрываются красной сыпью, появились таблички «Купаться запрещено». Как сообщили «URA.RU» в мэрии Миасса, чиновники утром 26 июля объехали пляжи баз отдыха, откуда поступили жалобы, и убедились, что такие аншлаги установлены.
Официального запрета от Роспотребнадзора пока нет — специалисты еще только изучают пробы воды. Таблички установили руководители баз, не дожидаясь результата анализов. Отдыхающие пока не торопятся прислушиваться к предупреждениям и продолжают купаться.
Жалобы на то, что после купания тело покрывается жуткой красной сыпью, поступают с северо-восточной части озера, где сосредоточено большинство баз отдыха. Год назад такие случаи были зафиксированы на противоположном берегу Тургояка, которое, к слову, считается самым чистым озером в Челябинской области и привлекает туристов со всего Урала.
Медики пока выдвигают разные версии. Одним обратившимся с жалобой на зуд ставят диагноз «крапивница», других лечат от церкариоза — опасной болезни, вызываемой личинками червей. Кто-то заявляет, что речь идет об энтеровирусной инфекции. Обсуждается, что причиной зуда стала аллергия на пыльцу цветущих сосен. Большинство врачей сходится на том, что явление сезонное и скоро пройдет, а пока советуют обливать себя после купания взятой на пляж водопроводной водой и насухо вытираться.
Значительная часть отдыхающих заявляет, что проблем не испытывает. В июне Роспотребнадзор уже проводил анализ проб воды в Тургояке, но никаких нарушений не выявлено.
В субботу, 29 июля, состоится массовый «Заплыв чистой воды». Власти не будут его отменять, так как соревнование стартует с общегородского пляжа, откуда жалоб на сыпь после купания не поступало.