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Главные новости Ямала
15:21  26 июля 2017 0

Ямал полыхает. Площадь лесных пожаров катастофически растет

Лесные пожары. Учения МЧС. Челябинск, пожар, трава, огонь
С каждым днем площади лесных пожаров на Ямале увеличиваютсяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Ямале полыхает более 18 тысяч гектаров лесов и тундры. Действует 89 очагов. За сутки площади пожаров увеличились более чем в три раза, а за неделю с момента первых сообщений о возгораниях — более чем в 10 раз.

Наиболее сложная ситуация по-прежнему сохраняется в Шурышкарском, Приуральском и Надымском районах. Ситуацию в округе оценивают как напряженную, но контролируемую.

Губернатор округа Дмитрий Кобылкин в среду, 26 июля, находится в Надыме, где лично контролирует борьбу со стихией.

«На сегодняшний день силы и средства есть, дополнительных не требуется. Ждем прилета еще одного самолета ИЛ-76 МЧС Российской Федерации. Спасибо министру МЧС Пучкову за оперативную помощь. В ближайшие дни, я думаю, перелом ситуации произойдет», — подчеркнул Дмитрий Кобылкин, слова которого передает пресс-служба ямальского правительства.

Отметим, что пожары в этом году уже превысили прошлогодний уровень горения. Ровно год назад в этот же день, 26 июля, на Ямале действовало 27 очагов тундровых и лесных пожаров на площади 2,7 тыс. гектаров.

С 23 июля на территории Ямала введен режим ЧС. На тушении пожаров задействовано более 500 человек, в том числе специалисты, прибывшие на Ямал из других регионов. Также накануне на Ямал прибыли три борта авиации МЧС.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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