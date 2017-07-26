Десять кандидатов в депутаты, претендующие на два мандата в Курганской городской думе, получили удостоверения. Избирком в среду, 26 июля, зарегистрировал всех желающих участвовать в довыборах, передает корреспондент «URA.RU».
Представители избиркома вручили претендентам на пост депутатов удостоверения. Получить их лично пришли практически все кандидаты, кроме бухгалтера Татьяны Липатовой, которую ЛДПР выдвинуло по избирательному округу №7.
После завершения церемонии отдельно председатель городского избиркома Александр Якушев пожал руки кандидатам от «Единой России»: руководителю проекта АО «НПО „Курганприбор“» Александру Лисицыну (округ №6) и сыну вице-спикера зауральской думы Марата Исламова Артему (заместитель генерального директора по производству АО «Кургансемена»), который баллотируется по седьмому избирательному округу.
В качестве кандидатов на шестом избирательном округе также зарегистрированы коммунист Сергей Еремин, директор ООО «Акцент» Евгений Кузьмин (ЛДПР), генеральный директор ООО «СМК-Ориентир» Виталий Поршнев («Справедливая Россия») и начальник юридического отдела «НПО „Курганприбор“». Илья Рожков баллотируется в качестве самовыдвиженца.
По округу №7 «Справедливая Россия» выдвинула заместителя директора ООО «НПО-Аудит Гарант» Алексея Менцеля, КПРФ — гендиректора ООО «Арт-Строй» Артура Пушина. Корреспондент ООО «ТВ-Зауралье» Константин Пчаков по этому округу идет в думу самовыдвиженцем.
Довыборы в курганскую думу пройдут 10 сентября.