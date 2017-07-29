{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,54
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
29 июля 2017
28 июля 2017
Главные новости Москвы
07:48  29 июля 2017 9

«Золотая судья» Хахалева потеряла сразу три диплома о высшем образовании. ФОТО

Открытие музея, посвященного Сергею Алексееву. Екатеринбург, диплом, вуз, поиск работы, высшее образование, выпускница, специалист, высшее учебное заведение
Судья Елена Хахалева потеряла все свои дипломыФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Свадьба дочери судьи "за два миллиона долларов"
все новости сюжета

Известный адвокат Сергей Жорин обнаружил в базе данных МВД заявление краснодарской судьи Елены Хакалевой, прославившейся скандальной свадьбой дочери, об утере сразу трех дипломов о высшем образовании. О своей находке адвокат сообщил в Twitter.

«А теперь новость дня. Готовы? Елена #Хахалева обратилась в полицию с заявлением об утере 3-х дипломов о высшем образовании! Потеряла! Сразу три!», — написал звездный адвокат, который ранее заявил, что судья потратила на свадьбу дочери «два миллиона долларов». При этом гостей на торжестве развлекали такие артисты как Иосиф Кобзон, Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева и другие.

Внимательные подписчики Жорина разглядели, что заявление об утере документов было написано Еленой Хахалевой 20 ноября 2010 года. «Почему 10 год? События в станице Кущевская, помните? Они были 4 ноября, после была проверка из Москвы… Как можно потерять то, чего и не было вовсе? Можно взять не только справку, но и дубликат диплома. Если, конечно, ты там учился))). Сомневаюсь в юридической чистоте этих корочек. Второй и третий диплом выдаётся на основании первого. Спалили первый, прощай второй и третий», — предполагают подписчики Жорина.

Ранее судью Хахалеву комиссия Совета судей Краснодарского краевого суда проверяла на предмет законности получения диплома о высшем образовании. Тбилисский государственный университет, в котором в 1991 году получила диплом Хахалева, якобы сообщил о том, что такой студентки у них не было. Комиссия направила туда запрос, но ответ пока не получен.

Скандал вокруг судьи возник после того, как судья сыграла своей дочери шикарную свадьбу. Сама она оправдалась, что деньги на торжество выделил ее бывший супруг-бизнесмен Роберт Хахалев, а все звезды на свадьбе были гостями.

Недавно в Сети появилось фото, на котором Хахалева находится в компании с криминальным авторитетом Ревазом Бухникашвили по прозвищу Пецо. После этого блогер Олег Лурье заявил, что нашел в Интернете видео 1997 года, на котором допрашивают Пецо.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров