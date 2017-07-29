07:48 29 июля 2017 9

Судья Елена Хахалева потеряла все свои дипломы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Известный адвокат Сергей Жорин обнаружил в базе данных МВД заявление краснодарской судьи Елены Хакалевой, прославившейся скандальной свадьбой дочери, об утере сразу трех дипломов о высшем образовании. О своей находке адвокат сообщил в Twitter.

«А теперь новость дня. Готовы? Елена #Хахалева обратилась в полицию с заявлением об утере 3-х дипломов о высшем образовании! Потеряла! Сразу три!», — написал звездный адвокат, который ранее заявил, что судья потратила на свадьбу дочери «два миллиона долларов». При этом гостей на торжестве развлекали такие артисты как Иосиф Кобзон, Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева и другие.

Внимательные подписчики Жорина разглядели, что заявление об утере документов было написано Еленой Хахалевой 20 ноября 2010 года. «Почему 10 год? События в станице Кущевская, помните? Они были 4 ноября, после была проверка из Москвы… Как можно потерять то, чего и не было вовсе? Можно взять не только справку, но и дубликат диплома. Если, конечно, ты там учился))). Сомневаюсь в юридической чистоте этих корочек. Второй и третий диплом выдаётся на основании первого. Спалили первый, прощай второй и третий», — предполагают подписчики Жорина.

Ранее судью Хахалеву комиссия Совета судей Краснодарского краевого суда проверяла на предмет законности получения диплома о высшем образовании. Тбилисский государственный университет, в котором в 1991 году получила диплом Хахалева, якобы сообщил о том, что такой студентки у них не было. Комиссия направила туда запрос, но ответ пока не получен.

Скандал вокруг судьи возник после того, как судья сыграла своей дочери шикарную свадьбу. Сама она оправдалась, что деньги на торжество выделил ее бывший супруг-бизнесмен Роберт Хахалев, а все звезды на свадьбе были гостями.

Недавно в Сети появилось фото, на котором Хахалева находится в компании с криминальным авторитетом Ревазом Бухникашвили по прозвищу Пецо. После этого блогер Олег Лурье заявил, что нашел в Интернете видео 1997 года, на котором допрашивают Пецо.