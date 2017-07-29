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29 июля 2017
23:47  29 июля 2017 0

«Кто поверит этой демагогии?». Пушков обвинил Госдеп США в лицемерии

Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Алексей Пушков в тринадцатый раз за неделю прокомментировал решения Белого домаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский сенатор Алексей Пушков назвал демагогией слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, заявившего об укреплении дружбы между народами за счет введения новых антироссийских санкций.

«Теперь ясно: все санкции США — против нас, Ирана, КНДР и других — это акты дружбы и укрепления отношений. Но кто поверит этой демагогии?», — цитирует слова Пушкова телеканал RT. Сенатор также отметил, что высылка американских дипломатов из России должна благотворно сказаться на диалоге между Москвой и Вашингтоном: «Госдеп может быть спокоен: сигнал США нами воспринят ясно. Надеемся, и наш сигнал о сокращении дипперсонала США воспринят как символ дружбы».

Напомним, что 27 июля сенат США принял закон об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи. В Белом доме уверены, что новые ограничения вынудят российское руководство наладить диалог с западными партнерами.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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