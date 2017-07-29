«Кто поверит этой демагогии?». Пушков обвинил Госдеп США в лицемерии

Российский сенатор Алексей Пушков назвал демагогией слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, заявившего об укреплении дружбы между народами за счет введения новых антироссийских санкций.
«Теперь ясно: все санкции США — против нас, Ирана, КНДР и других — это акты дружбы и укрепления отношений. Но кто поверит этой демагогии?», — цитирует слова Пушкова телеканал RT. Сенатор также отметил, что высылка американских дипломатов из России должна благотворно сказаться на диалоге между Москвой и Вашингтоном: «Госдеп может быть спокоен: сигнал США нами воспринят ясно. Надеемся, и наш сигнал о сокращении дипперсонала США воспринят как символ дружбы».
Напомним, что 27 июля сенат США принял закон об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи. В Белом доме уверены, что новые ограничения вынудят российское руководство наладить диалог с западными партнерами.