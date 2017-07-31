17:42 31 июля 2017 0

Скуратов лично объяснится в суде Фото: depositphotos.com © URA.RU

Уголовное дело в отношении журналиста URA.RU Юлии Литвиненко передано в суд. В течение месяца должна быть назначена дата заседания. На него, скорее всего, приедет сам заявитель — бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов. Литвиненко надеется, что судебное заседание не закроют от прессы и таким образом, суть предъявляемых ей претензий станет известна публично.

В понедельник, 31 июля, в суд передано уголовное дело в отношении сотрудника «URA.RU» Юлии Литвиненко. Ранее, 26 июля, обвинительный акт утвердила прокуратура Ленинского района Екатеринбурга. Документ подписал старший советник юстиции, глава районной прокуратуры Вахит Мухамадеев.Теперь в решении месяца должна быть назначена дата заседания.

«Я очень надеюсь, что процесс будет открытым. Это позволит журналистам узнать наконец-то забавные и интригующие подробности дела — например, о том, на какую же именно правду обиделся Юрий Скуратов. Сейчас я связана подпиской о неразглашении, и, к сожалению, не могу рассказать даже о том, подтвердился ли еще один эпизод «работы» бывшего силовика на Урале — помимо истории с заводом «Вентпром».

Знаю только, что экс-генпрокурор Юрий Скуратов будет вызван в суд — в качестве потерпевшего

», — говорит Юлия Литвиненко.

Журналистке грозит штраф в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов.

Уголовное дело в отношении журналиста было возбуждено в конце декабря 2016 года. Поводом для заявления бывшего генпрокурора России Юрия Скуратова стала статья на портале «URA.RU». В материале рассказывалось, как юристы фирмы экс-главы надзорного ведомства выиграли в суде неоднозначное дело: бывший акционер завода, сотрудник Горного университета Владимир Макаров потребовал с артемовского машзавода «Вентпром» более 1,5 млрд рублей. Это решение суда банкротило завод, а все 500 его сотрудников оказывались на улице.

«У меня на руках были документы, подтверждающие чуть не каждое слово статьи, я взяла комментарии у всех участников дела — до кого смогла дозвониться.

Но дело все равно было возбуждено — более полугода силовики пытались доказать, что у меня был умысел или что я взяла за публикацию деньги», — рассказывает журналист.

В октябре—ноябре 2016 года о ситуации писали многие СМИ региона. Решение суда было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение. Юрий Скуратов посчитал, что именно журналистское расследование «URA.RU» порочит его честь и деловую репутацию. На деле во многом благодаря активной позиции уральских СМИ «Вентпром» был спасен.

Скуратов был признан потерпевшим в тот же день, когда было возбуждено уголовное дело против Литвиненко. Его расследование поручили дознанию МВД по Свердловской области. Журналистка даже прошла детектор лжи, который подтвердил, что она не размещала в статье ложных фактов и не брала вознаграждение за написание материала. Хотя журналист регулярно предоставляла все необходимые документы в органы дознания, в агентстве прошли обыски. В июне расследование дела было закончено, передано в прокуратуру, однако оттуда вернулось на доследование. Теперь обвинительный акт утвержден всеми инстанциями, с ним ознакомлен и потерпевший, а дело ушло в суд. В течение месяца будет назначено заседание суда.