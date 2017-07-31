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31 июля 2017
30 июля 2017
29 июля 2017
28 июля 2017
17:58  31 июля 2017 3

Мэр Миасса рискнул зайти в озеро, после которого покрываются жуткой сыпью

Тургояк. Озеро. Челябинск., озеро, яхта, тургояк
В Тургояке будут взяты дополнительные пробы водыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вода в озере Тургояк соответствует нормам. Результаты проб озвучили 31 июля, в понедельник, в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области. В соцсетях продолжают жаловаться на то, что после купания в Тургояке тело покрывается красной сыпью. Мэр Миасса Геннадий Васьков сообщил «URA.RU», что санитарные врачи взяли новые пробы с того берега озера, откуда поступают жалобы.

Как заявили «URA.RU» в Роспотребнадзоре, дополнительные лабораторные исследования воды проведены в зоне купания на городском пляже и пляже базы отдыха «Лесная поляна». Вода исследовалась на 10 санитарно-химических показателей и 3 микробиологических. Все показатели, как и в июне, при открытии оздоровительных учреждений, соответствуют гигиеническим нормативам. В социальных сетях жители города пишут, что проблема «красной сыпи» все еще сохраняется.

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«С городского пляжа не было жалоб, — сообщил „URA.RU“ мэр Миасса Геннадий Васьков. — В субботу здесь состоялся массовый „Заплыв чистой воды“, ни у кого проблем не было после заплыва. Сегодня врачи взяли пробы с северо-восточной стороны озера, где как раз и зафиксированы жалобы. Кстати, я лично там искупался, и у меня все в порядке».

Жалобы на то, что после купания тело покрывается жуткой красной сыпью, действительно поступают с северо-восточной части озера, где сосредоточено большинство баз отдыха. Год назад такие случаи были зафиксированы на противоположном берегу Тургояка. Озеро читается самым чистым на Урале.

Одни медики считают, что причина сыпи — церкариоз, другие говорят об аллергии на пыльцу от сосен, попавшую в воду. На пляжах, откуда поступают жалобы, появились таблички с запретом купания.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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