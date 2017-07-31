20:58 31 июля 2017 0

Оппоненты попытались дискредировать правительство Югры перед спикером парламента Вячеславом Володиным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гендиректор фирмы-застройщика из Лангепаса ООО «СМП-68» Олег Буркин будет добиваться судебного наказания для помощника югорского депутата от ЛДПР Владимира Сысуна — Вадима Шамсутдинова. Бизнесмен убежден, что понес репутационные потери из-за выступления Шамсутдинова на мероприятии в Госдуме. Об этом он заявил сегодня на парламентских слушаниях в Думе ХМАО-Югры.

Поводом для обсуждения проблем обманутых дольщиков в Югре послужило то самое мероприятие в Федеральном Собрании. Во время слушаний в Госдуме Шамсутдинов назвал себя обманутым дольщиком и обвинил Буркина в обмане, а также неуважении к президенту страны. Со слов Шамсутдинова, застройщик переносит строительство жилого дома по непонятным причинам, обвиняя Владимира Путина и его политику в отношении Крыма в своих проблемах. Также югорчанин раскритиковал работу правительства Натальи Комаровой.

В ходе федеральных слушаний спикер Государственной Думы Вячеслав Володин рекомендовал регионам обсудить соответствующий вопрос. 9 июля ситуация с дольщиками была поднята на уровне президента России Владимира Путина, который поручил губернаторам обеспечить своевременные решения проблем участников долевого строительства.

Буркин назвал заявления Шамсутдинова клеветой. Профильный замгубернатора региона Дмитрий Шаповал отчитался о проделанной работе: в Югре более чем в пять раз сократилось количество обманутых дольщиков. На текущий момент такой статус имеют 82 гражданина (8 объектов), тогда как в 2011 году аналогичный статус был у 431 человека (9 объектов).

Долгострой имеется в Нефтеюганске, Лангепасе, Ханты-Мансийске, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах. По данным властей, среди регионов России по числу обманутых дольщиков автономный округ находится на предпоследнем месте. Лидеры антирейтинга — Москва, Санкт-Петербург, Самарская, Новосибирская области, Краснодарский край.

По версии Шаповала, на сегодняшний день сформирован план-график по решению проблем обманутых дольщиков, существует система для каждого югорчанина, пострадавшего от действий застройщиков. «Также создана экспертная группа в целях подготовки предложений по внесению изменений и дополнений в законодательство Югры. Внимания в этом вопросе заслуживает каждый обманутый дольщик, необходимо, чтобы каждый гражданин понимал свой индивидуальный план движения. Призываю представителей муниципальных образований региона, чтобы созданные графики исполнялись», — заявил Дмитрий Шаповал.