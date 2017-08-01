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01 августа 2017
31 июля 2017
30 июля 2017
29 июля 2017
15:51  01 августа 2017 0

Проститься со школьницей, убитой в Сатке, пришли сотни людей. ФОТО, ВИДЕО

Похороны в Сатке. Необр
На прощание несли цветы и мягкие игрушкиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотни людей пришли проститься 1 августа, во вторник, с 14-летней школьницей Василиной, убитой в Сатке Челябинской области, передает корреспондент «URA.RU». На похоронах проклинали убийцу и говорили о том, что место, где нашли тело девочки, всегда было криминогенным.

Похороны начались у дома Василины. На прощание несли цветы и мягкие игрушки. Хотя Василина была уже подростком, для родных она осталась ребенком. Говорили о том, что девочка хорошо училась, занималась танцами и рисованием. Об убийце, 42-летнем безработном, никто не знает. Известно, что его зовут Григорием, он отсидел девять лет за изнасилование несовершеннолетней.

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Похороны начались у дома Василины, откуда она ушла 24 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Преступник заманил девочку в лесопосадки. По одной из версий, которая сейчас отрабатывается следствием, он хотел надругаться над школьницей, но та стала сопротивляться, и он заколол ее ножом. Там, на участке между улицей Малая Запань и дорогой Сатка — Бакал, и нашли тело подростка. Убийца сам указал место захоронения. На преступника вышли, когда опрашивали всех судимых. На первых же допросах он стал путаться в показаниях.

«Это самое криминогенное место в Сатке, — обсуждали люди на похоронах. — Сколько уже было преступлений на Малой Запани, сколько здесь жизней оборвалось».

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На похоронах было много слез Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В июле в Челябинской области было совершено несколько сексуальных преступлений в отношении малолетних детей, а 14 июня в Каслях жестоко убили 10-летнего мальчика. СК РФ по региону выступил со специальным обращением. В социальных сетях собираются подписи под петицией по ужесточению наказания для педофилов.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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